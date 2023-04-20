Легенда добринской милиции

Когда я думаю о милицейской судьбе ветерана МВД, бывшего начальника Добринского РОВД, подполковника милиции в отставке Александра Дмитриевича Сурова, то всё больше и больше проникаюсь чувством уважения к этой легендарной личности. Начиная в 1977 году службу в милиции, я застала его в должности начальника спецкомендатуры, контингент которой строил тогда сахарный завод на станции Плавица.

Это был бравый сорокалетний подполковник, красивый, подтянутый, располагающий к общению. А в настоящее время, работая над книгой об истории Добринской милиции, мы с ним очень сблизились: переписываемся, звоним друг другу, уточняем детали.

Он уехал из Добринки в конце декабря 1978 года и в настоящее время живёт в Ельце, но до сих пор помнит добринцев и поддерживает связь со многими сослуживцами.

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Но жизненный путь Александра Дмитриевича как бы опровергает эту пословицу: на службу в Добринский РОВД он «приходил» трижды.

А.Д. Суров считает себя счастливым человеком, прожившим жизнь не зря. 33 года милицейской службы, в том числе 20 лет начальником РОВД в пяти районах Липецкой области, давно позади. Его работа в милиции по достоинству оценена. В арсенале наград ветерана милиции имеются медали «За доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Советской власти», «Ветеран труда СССР», «За безупречную службу» (три степени), нагрудные знаки «Отличник милиции», «Заслуженный работник МВД СССР», «За отличие в службе», «Знак почёта ветеранов МВД», «200 лет МВД России», а также масса почётных грамот, благодарностей.

Раньше существовала традиция: сотрудники милиции торжественно давали присягу на главной площади поселка, в присутствии жителей райцентра. На фото 1974 года начальник Добринской милиции А.Д. Суров докладывает первому секретарю РК КПСС В.В. Донских о готовности сотрудников отдела дать присягу.

Прошло около 35 лет, как ветеран ушёл в отставку, но выправка, сиюминутная реакция, командный голос, умение чётко, лаконично и вместе с тем ёмко отвечать на вопросы остались на всю жизнь.

Активного парня заметили

Родился Александр в 1937 году в селе Завальное Усманского района. Война катком прошлась по его семье: с фронта не вернулись пятеро братьев отца и брат матери.

Александр мечтал стать лётчиком. Но большинство одноклассников поехали поступать в СХИ и уговорили Александра ехать с ними. Конкурс на инженерный факультет был огромный, и он потерпел неудачу. Пришлось вернуться домой и работать в колхозе.

Активного парня избрали секретарём комсомольской организации. Его заметил начальник Усманской милиции и пригласил на беседу. Получив направление-рекомендацию от РК комсомола, юноша успешно сдал экзамены в среднюю школу милиции города Саратова, которую окончил с отличием.

Руководство УВД Липецкой области распределило двух новоиспечённых милиционеров, закадычных дружков Сурова и Волобуева в Добринский РОВД. Волобуев стал дознавателем, а Александр — оперуполномоченным уголовного розыска. Личный состав отдела — 17 человек. Все сотрудники были участниками войны, орденоносцами.

Начальником милиции тогда был фронтовик Говоров Михаил Михайлович, суровый, но справедливый человек. Во время войны он служил в главном управлении контрразведки «Смерш», был награждён именным оружием. В 1959 году его сменил Юрченко Василий Стефанович, тоже бывший фронтовик.

Лейтенант Суров старался вобрать в себя всё самое лучшее не только от руководства, но и от всех сослуживцев, с кем сводила его судьба. Ему несказанно повезло, так как первые шаги в милиции он делал под началом старшего оперуполномоченного УР, старшего лейтенанта милиции Фёдора Васильевича Гусева, бывшего лётчика, награжденного орденом Красной Звезды и фронтовыми медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

По роду службы молодому Сурову приходилось взаимодействовать с участковыми оперуполномоченными. Исключительную помощь ему оказывал фронтовик И.А. Григоров. На фронте восемнадцатилетний Иван Андреевич был награждён тремя медалями «За отвагу». А это о многом говорит.

Боевое крещение

И вот с этими двумя корифеями — Гусевым и Григоровым — А.Д. Суров получил боевое крещение. Вконце июля 1958 года поступило сообщение, что в деревню Веселовку Дубовского сельсовета прибыл освободившийся из мест лишения свободы некто Буряков. Он имеет при себе пистолет и частенько постреливает из него в кустах у реки, а еще грозится расправиться с председателем колхоза «Рассвет» и секретарём партийной организации. Была сформирована оперативная группа по пресечению замышляемого преступления.

Операцию возглавил Гусев. В состав оперативной группы вошли Суров и участковый Григоров. В целях безопасности оперативниками тайно были вывезены в Добринку семьи руководителей колхоза «Рассвет». В доме одного из них была организована засада. По разработанному плану вооружённые пистолетами Суров, Гусев и Григоров заняли свои позиции близ моста, который шёл через ручей между Веселовкой и селом Новочеркутино. Буряков должен был ехать здесь на велосипеде. Однако тот не поехал по мосту, а примерно в 50 метрах от него перенёс велосипед через ручей и помчался к цели. Суров побежал за ним. Отрыв от велосипедиста составлял примерно 100 метров. Буряков остановился около одного дома, постучал в окошко и вошёл внутрь.

Тут же к этому дому подошли две девушки, возвращавшиеся в полночь с колхозного тока. Им тоже открыли дверь, Суров, изловчившись, вместе с ними прошмыгнул в сени и с пистолетом «ТТ» в руках ворвался в комнату с криком: «Руки вверх!». Буряков восседал на стуле, сзади него на кровати сидела старая женщина. Ошарашенный преступник выхватил из полы костюма пистолет. Расстояние между противниками было всего один метр, но Сурову никак нельзя было стрелять: за спиной преступника находилась старушка. Молниеносно он принимает другое решение и изо всех сил бьёт своим пистолетом по вооружённой руке Бурякова. В результате оба пистолета оказываются на полу.

Суров сбивает со стула злоумышленника, на полу садится на него верхом и связывает ему руки. Минуты через две подоспели Гусев и Григоров.

За успешное проведение данной операции Ф.В. Гусев первый в области получил нагрудный знак «Заслуженный работник МВД СССР», А.Д. Суров — почётную грамоту МВД СССР, И.А. Григоров — почётную грамоту УВД.

Было у кого учиться

Большую роль в становлении А.Д. Сурова в те годы сыграли и другие сотрудники милиции: Н.П. Яриков, В.Е. Дронов, В.И. Чижов, В.И. Чирков, М.И. Михайлов, В.Ф. Долматов, В.И. Исаев, братья Бобкины В.М. и Н.М. и другие.

А.Д. Суров с большой теплотой вспоминает руководителей района, совхозов и колхозов, с которыми работал в период с 1957 года по 1962 год. Первым секретарём Добринского РК КПСС был Алексеенко Иван Иванович, прошедший всю войну, настоящий коммунист, строгий, справедливый, принципиальный, честный, но вместе с тем поразительно скромный человек. Председатель райисполкома Пётр Григорьевич Кривошеев, бывший военный лётчик, орденоносец, тоже имел огромный авторитет.

Честному и добросовестному отношению к порученному делу наш герой учился у руководителей хозяйств. Все они были, по его выражению, настоящими «глыбами», легендарными личностями и существенно помогали органам правопорядка в борьбе с преступностью и в охране общественного порядка. Например, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР, впоследствии министр сельского хозяйства СССР И.П. Воловченко. С сотрудниками милиции он разговаривал на равных, с уважением относился к любым предложениям по охране порядка. Был случай, когда даже лично Воловченко помог в задержании одного из членов банды Глушкова, орудовавшей на территориях нашего района и соседней Тамбовской области.

Кадровые перестановки

В 1960 году Хворостянский район вошёл в состав Добринского района. И в это время старший оперуполномоченный Ф.В. Гусев уходит на пенсию. Суров занимает его место. В 1962 году РОВД становится одним из крупных отделов области. Население увеличивается до 56 тысяч. Это обстоятельство обусловило кадровые перестановки.

В Добринку назначают нового начальника Пашкова из Магадана, а бывшего, Юрченко, направляют начальником в Становлянский район. Однако тот отказывается ехать в Становое в связи с болезнями и солидным возрастом. Происходит рокировка: Сурова назначают в Становое на должность начальника. В 25 лет! Работая там, он поступил на учёбу в Высшую школу милиции. Когда находился на одной из сессий, его назначили начальником Измалковского РОВД. Следующая веха — город Лев-Толстой.

Возвращение

И вот наступает 1973 год. Первым секретарём Добринского РК КПСС был Виктор Васильевич Донских. Район занимал лидирующее положение в области. Сурова вновь приглашают возглавить Добринский РОВД, личный состав которого к этому времени уже превышал 50 человек. Было построено новое здание милиции на улице Советской, в отделе были машины, мотоциклы.

В это время Суров уже значился в резерве кадров МВД СССР. Через 10 месяцев майора милиции Сурова вызывают к заместителю министра МВД СССР Чурбанову. Решался вопрос о его назначении в Чечено-Ингушскую республику начальником отдела города Назрань. Но в связи с резонансным Постановлением ЦК КПСС по Добринке перед УВД хлопотал В.В. Донских, чтобы оставить в Добринке опытного руководителя силовой структуры.

И всё-таки на приём в кабинет к Чурбанову Суров попал и беседовал с ним. Тот удивился, что такой перспективный сотрудник до сих пор находится в звании майора, хотя все сроки вышли на получение очередного звания. С лёгкой руки заместителя министра буквально через месяц Суров стал подполковником.

В Добринке он готов был работать круглосуточно, чтобы постоянно улучшать показатели во всех службах. Уборочная кампания прошла отлично. В районе на уборке урожая работало большое количество прикомандированных водителей. Личный состав РОВД не допустил ни одного ДТП, самоотверженно дежурил на полях, дорогах, токах, элеваторе. Первый секретарь РК КПСС во время страды в 5 часов утра проводил оперативки на элеваторе. Суров неделями ночевал в вагончике элеватора. Урожай был собран небывалый. Первый секретарь райкома В.В. Донских получил звание Героя Социалистического Труда, а многие труженики удостоились правительственных наград.

Инцидент, изменивший жизнь

Для Сурова всё складывалось наилучшим образом. Взаимопонимание с личным составом, с населением, руководителями района и хозяйств.

По истечении определённого времени Александр Дмитриевич решил взять очередной отпуск. Руководство УВД дало согласие на проведение отпуска за границей. Была куплена путёвка в Египет на 10 дней, сформирована группа. Советские туристы за сутки до вылета в СССР группой, в которой был Суров, отправились в один из клубов посмотреть национальные танцы. Другие иностранцы преподносили артистке цветы. Только советские туристы не могли это сделать, а с опаской поглядывали на сопровождающих из КГБ и обкома КПСС и не двигались с места.

Тогда Суров вышел на улицу, сорвал с клумбы цветок и подарил его танцовщице. Та со словами: «СССР, Гагарин!» приняла цветок и пожала Сурову руку. Тут же «сопровождающие» устроили слишком смелому милиционеру разнос.

Вскоре полетела «депеша» в МВД, в результате которой 15 ноября 1974 года Сурова отстранили от должности начальника Добринского РОВД, а назначили простым оперуполномоченным уголовного розыска в Грязи.

Приходилось каждый день в 5.30 отправляться на автобусе из Добринки к месту службы и возвращаться в 20 часов назад. Через год Сурова назначают там начальником отдела профилактики, где он добивался высоких показателей и вывел эту службу в число лидеров в области.

В июне 1976 года принимается решение создать при Добринском РОВД спецкомендатуру №4 для строительства сахарного завода, по сути, в поле. Требовался толковый начальник. Начальник УВД генерал-майор Коршунов инициировал на эту должность подполковника Сурова. И это было его третье назначение в Добринский РОВД. Личного состава в спецкомендатуре было 20 человек. Как только построили общежитие на 275 мест, из исправительных колоний поступил первый контингент.

Всего за период строительства завода через спецкомендатуру прошло 4500 человек. Была налажена строжайшая дисциплина. За всё время заключёнными были совершены только 2 преступления и две неудавшиеся попытки побега через решетчатые окна.

30 декабря 1978 года Суров отчитывался о работе спецкомендатуры на коллегии УВД области и прямо здесь, после четырёх лет опалы, услышал приказ о назначении его начальником Елецкого РОВД. Так совпало, что в этот день был запущен сахарный завод. Руководство предприятия на прощание преподнесло ему символический подарок — мешок первого сахара — жёлтого, неочищенного.

В отставке

В 1989 году Суров вышел в отставку. Думал заняться личной жизнью, внуками, дачей, пчёлами. Страна в это время кипела событиями. Но не смог усидеть дома. Какое-то время работал юристом в одном «разваливающемся» предприятии. А в 1993 году А.Д. Сурова пригласили возглавить избирком Елецкого округа. За 22 года, в течение которых Суров находился в этой должности, он продолжал бороться за справедливость, за честность в голосовании, выявлял и пресекал нарушения.

На всех постах А.Д. Суров честно и добросовестно служил Отечеству. Он не был карьеристом, хотя с полным правом мог бы стать полковником, но не приложил к этому никаких усилий. «Честь имею!» — эти слова он имеет полное право произнести.

Тамара ЗАИЧКИНА,

председатель совета ветеранов ОВД и ВВ

по Добринскому району.