Более 42-х лет прожили в согласии супруги Нина Васильевна и Николай Николаевич ЖИГУЛИНЫ из Лебедянки. За воспитание достойных детей и многолетний супружеский союз их приглашали на награждение в областную администрацию.

Это был замечательный повод ещё раз показать своим детям и внукам, как нужно жить и относиться друг к другу. Николай — местный житель, Нина родом из соседней Георгиевки, где в клубе и познакомились. Поженились же совсем юными: жениху едва 19 исполнилось, а невесте и вовсе лишь 16, в выпускной класс не попала ради него.

Нина и Николай Жигулины семью создали 10 сентября 1979 г. Жениху тогда было 19, а невесте 16 лет.

— Нина — самая красивая среди всех девчонок была, — вспоминает хозяин дома, — не полюбить её я не мог. Любим друг друга, а по мелочам каждый день ругаемся.

— И я тоже сразу в Колю влюбилась, — признаётся через 42 с лишним года его половина.

На самом деле: пара получилась на загляденье. Казалось бы, очень уж молода невеста, опыта никакого. Однако родилась Нина в семье, где у родителей их было 7 девчонок, они всё умели с детства, помогая матери и перенимая знания друг от друга.

Самым главным после свадьбы стало то, что невестку практически под опеку взяли новые мама с папой, кстати говоря, тёзки молодожёнов.

— Очень добрые были люди, — рассказывает Нина Васильевна. — Покойная свекровь всегда нас культурно звала: Нина, Таня, Коля — не так, как обычно в деревне. И мы только так своих детей называем. Свекровь, сколько помню, всегда улыбчивая, радушная, на праздниках — первая плясунья. Всё она успевала, четверых детей на ноги с мужем подняли. Я со свекровью более 40 лет прожила, никогда не ругались! Если и посерчаем, бывало, то молча. Свёкор тоже добрейшей души человеком был. Жаль, рано умер — в 51 год.

Доброту и отзывчивость Николая-старшего подтвердят все, кто знал его. Он работал в школьной котельной. Разумеется, больше задействован был зимой. Летом же, пока его женщины на работе (обе Нины много лет свекловичницами в поле провели), мог запросто напечь блинов и им на обед отвезти. Мужчина для собственной жены был, как хорошая свекровь. Нина-старшая любила с кумушками и соседушками зимними вечерами засидеться, муж приходил за нею: «Нинух, пошли домой, я уже и ужин приготовил». Лишь тёплые воспоминания у знакомых остались об этих людях, уж тем более у членов семьи Жигулиных.

Несколько лет назад чету Жигулиных приглашали на награждение в областную администрацию. Радость с ними разделили дети и внуки.

Одним словом, второй паре Нины и Николая тоже было с кого взять пример в семейной жизни. Они воспитали сына и двух дочерей.

— Наши дети, слава Богу, хорошо живут. Ваня трудится на НЛМК более 20 лет, его дочка школу окончила. Люда — библиотекарем в соседней Березнеговатке работает, две взрослые дочери у них с мужем. Младшая Катя — акушерка в перинатальном центре, ещё на косметолога выучилась, живёт тоже в Липецке, в их семье сын и дочка. Эти пока самые маленькие у нас, в школу ходят. Повезло в жизни нашим детям с супругами — уважительные люди зятья наши и невестка.

Нина Васильевна и Николай Николаевич в домашней обстановке.

Маме с папой пришлось и многое пережить: Иван — участник боевых действий, служил в Чечне во время второй кампании. Каждую минуточку Нина Васильевна молила Бога за сына, чтоб остался жив.

Сын берёг здоровье родителей: вернувшись, практически ничего и не говорил о войне. Но разве сердце материнское обманешь?

— Я письма его оттуда так долго берегла, читала и плакала. Только недавно рассталась с ними. Подумала: вроде уж и время прошло, зачем сердце себе надрываю…

Нина Васильевна и Николай Николаевич сейчас принимают участие в воспитании внуков. Теперь, конечно, чаще у них бывают Катины дети. Минувшее лето стало богатым на события у Жигулиных: дочка Ивана школу с медалью окончила, дочь Людмилы диплом экономиста получила. У дедушки с бабушкой был хороший повод для гордости, а бабушка и вовсе выезжала в Липецк на последний звонок, чтобы собственными глазами поглядеть на внучку-медалистку.

В трудах и заботах пролетели эти 42 с лишним года. Не покладая рук работали в поле и дома. Держали огромное хозяйство, сейчас на дворе лишь птица и поросята. Продолжают и в настоящее время трудиться, хотя Николай Николаевич давно ветеран труда, всю жизнь отработал механизатором в колхозе, теперь — оператор в котельной. Нина и дояркой трудилась, и на свёкле, сейчас — уборщица служебных помещений в местном сельсовете.

— Прожили мы немало лет и, главное, хорошо, — говорит хозяин дома, — всегда уступали друг другу ради детей.

— Как Бог дал, так и живём, — подытоживает собеседница, — можно сказать, ровненько отношения складывались. Слава Богу за всё. Сейчас дети и внуки у нас на первом месте, за них душа болит…