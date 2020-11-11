Как будем жить? В Липецкой области разработали прогноз экономического развития на ближайшую перспективу

Областное управление экономического развития в меру оптимистично смотрит в будущее региона в краткосрочной перспективе.

По прогнозам специалистов управления, в 2020 году ожидается относительно умеренное снижение валового регионального продукта – 0,9% (среднероссийское ожидание – 3,9%). Подобная реакция объясняется и применяемыми в области мерами поддержки, и самой структурой экономики региона: высокой долей обрабатывающих производств, в том числе непрерывных и чуть более низкой долей малого бизнеса, чем в большинстве регионов ЦФО.

Индекс промышленного производства области по итогам 2020 г. оценивают на уровне 102% (оценка по РФ 95,9%). В более дальней перспективе — до 2023 года — ежегодный рост от 102,7% до 103,7%.

По итогам года в Липецкой области ожидают некоторое снижение объема инвестиций. Это также общероссийская тенденция. Но это снижение существенно меньше кризисных ожиданий. Если по первоначальным прогнозам индекс физического объема инвестиций ожидался на уровне 90% к 2019 году, то по уточненному прогнозу – 93,4 %. Большую роль сыграли бюджетные расходы , которые за 8 месяцев этого года увеличились на 35%.

Восстановление инвестиций и в 2021 году, по мнению регионального управления экономического развития, не будет столь быстрым. Но в концу будущего года выйдет на уровень 104,3 % и будет опережать общероссийские (103,9%).

По оценке в 2020 году сохранится положительная динамика развития сельского хозяйства: объем сельскохозяйственной продукции достигнет 142,9 млрд руб., рост – 105,5%.

Потребительские цены в целом за этот год вырастут на 3,4%. С одной стороны, на инфляцию влияет произошедшее ослабление рубля, а с другой — более сдержанное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами. В дальнейшем инфляция ожидается вблизи целевого уровня Банка России – 4%.