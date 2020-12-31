Несмотря на продолжительные выходные дни, учреждения здравоохранения будут оказывать медицинскую помощь добринцам.

2,4,6,8,9 января поликлиника работает по графику субботнего дня. Дежурный врач-терапевт будет вести прием с 8.00 до 13.00 часов. Если возникнет необходимость (будет много обращений с жалобами на высокую температуру и другие признаки ОРВИ), задействуют еще одного специалиста. Словом, все зависит от эпидситуации в районе.

4 и 8 января можно будет попасть на прием к хирургу, который будет работать также с 8.00 до 13.00 часов.

2,4,6,8,9 января работают стоматологи.

Что касается маленьких пациентов, то необходимую помощь им в любое время окажет дежурный педиатр детского отделения районной больницы.