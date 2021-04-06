В департаменте градостроительства и архитектуры г. Липецка показали проект будущего благоустройства улицы Водопьянова в областном центре.

Так улица выглядит сегодня.

Планируется переосмысление всего общественного пространства, создание комфортной пешеходной зоны и зоны отдыха.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 20 апреля на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru с указанием ФИО, контактного телефона, адреса регистрации для включения их в итоговый протокол или лично на встрече, которая состоится 14 апреля в 15.00 в районе остановки «Дом художника» на аллее со стороны 15 микрорайона г. Липецка.

Проект также выложен на официальном сайте города и доступен по ссылке.