Отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области информирует, что в соответствии с указом Президента РФ о нерабочих праздничных днях в период с 1 по 10 мая, частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат, производимых Пенсионным фондом.

В соответствии с графиком работы отделений «Почты России» в Липецкой области доставка пенсионных и социальных выплат будет осуществляться в следующие сроки.

Для всех отделений почтовой связи:

3 мая 2021 года – за 3 мая, далее по графику.

Для отделений почтовой связи с выходным днем пятница:

8 мая 2021 года – за 8, 9, 10 мая, далее по графику.

Для всех остальных отделений почтовой связи:

7 мая – за 7,9 мая;

8 мая – за 8,10 мая, далее по графику Жителям Липецкой области, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через кредитные учреждения с 4 по 11 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 29 апреля. Далее перечисление денежных средств пенсионерам Липецкой области будет производиться на счета кредитных учреждений по обычному графику.