Как будут работать медучреждения Липецкой области после приостановки плановой помощи? Разъясняет управление здравоохранения

1. Какая помощь остановлена?

С 19 октября 2020 года в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 14 октября 2020 года № 563 «О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» в государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях региона будет временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи, за исключением оказания плановой помощи пациентам с онкологическими, онкогематологическими, социально-значимыми заболеваниями.

2. Что считается острым состоянием, при котором можно все-таки рассчитывать на медпомощь?

Экстренная и неотложная медицинская помощь населению области будет оказываться государственными медицинскими организациями в прежнем порядке. Не допускается отказ в госпитализации пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.

3. Как будут работать стоматологические клиники?

Плановая стоматологическая помощь приостановлена, пациенты с острой зубной болью по-прежнему будут получать медицинскую помощь.

4. Какую помощь продолжат оказывать в поликлиниках?

В прежнем порядке будет проводиться плановая вакцинация населения, иммунизация населения против гриппа, консультативная помощь по вопросам направления на лечение за пределы Липецкой области, оформление медицинской документации на санаторно-курортное лечение для льготных категорий населения, а также прием прихывников. В ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» и ГУЗ «Областная детская больница» часть наиболее востребованных специалистов проводят консультативный прием в режиме телемедицинских консультаций.

В полном объеме будет оказываться медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями, онкогематологическими заболеваниями, пациентам с почечной недостаточностью, которым необходим гемодиализ, пациентам с болезнями системы кровообращения, с социально-значимыми заболеваниями. Так, продолжится проведение курсов химиотерапии, лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Продолжат обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в получении льготных лекарственных препаратов.

Работа амбулаторного звена будет организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, особенно пациентам с хроническими заболеваниями. В поликлиниках созданы мобильные бригады для обслуживания на дому гражданам старше 60 лет, организована выписка рецептов дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения, доставка их в закрепленную аптечную организацию, а также информирование пациента по телефону о возможности получения лекарственного препарата.

5. Какие операции продолжат в больницах?

По-прежнему будут проводиться операции по экстренным показаниям, в том числе оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с инсультами и инфарктами.

6. Что будет с операциями, запланированными на период приостановки плановой госпитализации?

Сроки их проведения будут перенесены. Как только оказание плановой помощи возобновится, все пациенты будут приглашены для проведения оперативного вмешательства.

7. Как будут работать женские консультации с 19 октября?

Всех пациенток, которые были записаны заранее, примут. Остальных будут принимать только с острыми состояниями. Также продолжат прием беременных. При необходимости специалисты могут выехать к пациентам на дом.

8. Куда обращаться людям, которые попали в исключение, если они сталкиваются с трудностями? Куда обращаться людям с вопросами о плановой госпитализации?

По телефону горячих линий медицинских организаций (список есть на сайте управления здравоохранения Липецкой области, на сайтах медицинских организаций и в социальных сетях) или на горячую линию управления здравоохранения Липецкой области.

8-962-350-05-53, 8 4742 23 80 80 – ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ;

8 4742 23 80 67 – ПО ВОПРОСАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;

8 4742 23 80 99, 8 4742 23 80 70 – ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИИЦНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ.