Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2022 года.

30 апреля, 3, 7 и 10 мая 2022 года поликлиники работают по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов.

1, 2, 8 и 9 мая 2022 поликлиники не работают.

Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме.

Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детское население города Ельца обслуживается в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.

Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, д.35).

В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).

Будет организовано проведение вакцинации и ревакцинации против новой коронавирусной инфекции 30 апреля, 3, 7 и 10 мая 2022 года (в соответствии с графиком проведения вакцинации, по предварительной записи)

В период праздничных дней управление здравоохранения Липецкой области рекомендует вам не планировать поездки и ограничить контакты. Соблюдение мер профилактики в этот период может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса.

Выходя на улицу, необходимо соблюдать все меры профилактики: соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и избегать мест скопления людей.