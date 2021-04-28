Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в праздничные дни мая 2021 года

1, 2, 5, 7 и 11 мая 2020 года поликлиники не работают (кроме медицинского наблюдения и обследования контактных лиц и больных новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением заболевания, а так же проведения вакцинации в соответствии с графиком);

3, 4, 6, 8 и 10 мая 2021 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов, (детские поликлиники: с приемом вызовов для оказания неотложной помощи до 14:00 часов); оказание экстренной стоматологической помощи на базе стоматологических поликлиник г. Липецка и г. Ельца до 14.00.

Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детское население города Ельца обслуживается в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров.

Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, д.35).

В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).