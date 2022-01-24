Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые получают 4 категорий граждан*:

неработающие граждане, имеющие детей;

лица, подвергшиеся воздействию радиации;

инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение ПФР по Липецкой области произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, для 27 988 получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по утвержденному графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г.Липецка, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это пособие Елена должна была получить 3 февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Липецкой области 8(4742) 42-92-15, а также в официальных аккаутанах Отделения в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Инстаграме.

* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР