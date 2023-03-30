В связи с переездом поликлиники с улицы Корнева на улицу Воронского наши читатели подняли вопрос: как теперь добираться до новой больницы жителям отдаленных улиц райцентра?

Мы связались с директором ОАО «Добринское АТП» Юрием Поповым, чтобы он прокомментировал ситуацию.

— По просьбе руководства больницы мы добавили еще один вечерний рейс по маршруту №2 (курсирует от автостанции до поликлиники), взяв на себя связанные с этим расходы, — говорит Юрий Владимирович. — Существующие сейчас расписание движения автобусов по Добринке будет действовать до 1 июля этого года. Потом контракт на перевозки будет пересматриваться, возможно, появятся изменения в расписании движения автобусов и количестве маршрутов.

Добринское АТП предоставило действующее сейчас расписание движения автобусов по двум маршрутам в п. Добринка.