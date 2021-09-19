В Липецкой области продолжаются выборы депутатов Госдумы и Липецкого облсовета. Для кого-то они проходят уже далеко не первый раз. А кто-то стал избирателем впервые. Голосует липецкая молодежь активно. А еще участвует в выборах в качестве наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий. Многие в эти дни вернулись в родные города и села, чтобы сделать свой первый выбор. Другие участвуют в голосовании уже не в первый раз и поэтому прекрасно понимают – результаты зависят от каждого. А от итого выборов зависит, как будет развиваться и страна, и Липецкая область.

Всего в регионе в списках избирателей около 11 тысяч жителей области, которые принять участие в голосовании могут впервые. И вот что говорят те из них, кто свой выбор уже сделал.

– С детства ходил на выборы со своими родными. Всегда с любопытством и большим интересом наблюдал за избирательным процессом. Представлял, что когда-нибудь и я также буду заходить в кабинку, выбирать достойных кандидатов. И такой момент настал, – делится впечатлениями студент ЛГТУ Данил Мищенков из Данкова. – В этом году – первые выборы, в которых я принял участие, как гражданин нашей страны. Заранее внимательно изучил бюллетени и сделал осознанный выбор. Считаю, что свою гражданскую позицию должен проявить каждый россиянин, не зависимо от пола, национальности и возраста. Мне всего 18 лет, но мне не все равно, как будет развиваться район, в котором я живу, мой регион и вся страна.

Данковчанин Владислав Лаптев также свои первые выборы решил не пропускать. Специально для этого приехал из Москвы, где учится в вузе.

– Придя на избирательный участок, я почувствовал себя полноценным гражданином, которому небезразлично благополучие родного края и государства. В моем родном городе Данкове очень заметны преобразования, и я понимаю, что в этом большая заслуга народных избранников, поэтому я охотно пришёл на выборы и проголосовал за тех, кто сможет внести вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие нашего района, – рассказал Владислав.

Активно идет на избирательные участки и молодежь Липецкого района. Им тоже не все равно, кто будет представлять интересы липчан в Госдуме и областном совете.

– Я пришла голосовать, потому что считаю, что чем выше явка, тем ответственнее депутаты потом будут относиться к исполнению своих обязанностей, понимая, что люди пришли и поддержали их. Это ко многому их обяжет. Если мы будем активно выполнять свой гражданский долг, ответственно подходить к своему выбору, у нас и власть будет работать более эффективно,- поделилась Мария Шацких.

– Получение первого в жизни бюллетеня – волнительный момент наряду с получением паспорта, аттестата об образовании. Я свой выбор сделала осознанно. Я хочу, чтобы всё менялось только к лучшему, – выразила свое мнение Елизавета Лаптева.

Кстати, для всех впервые голосующих областная избирательная комиссия по традиции приготовила грамоты и сувениры. Хотя, как говорят молодые люди, это не главное.

– Я пришёл не за сувениром, хотя это приятно тоже. Мне хотелось проявить свою гражданскую позицию, хотелось понять, ощутить, что это такое. Я горд, что причастен к чему-то большому, что происходит в нашей стране, – Даниил Кокоткин.

Есть среди молодых жителей области и те, кто не только проголосовал сам, но и следит за честностью выборов в качестве наблюдателей. Как Мария Ситникова из Липецка и Дарья Кононова из Тербунов.

– Выборы, это будущее нашей страны и своё будущее. Это ответственность каждого человека за свою жизнь. Для того, чтобы наша страна развивалась и процветала, нужно обязательно отдать свой голос! – говорит Мария Ситникова, член Молодежной избирательной комиссии Липецкой области.

– Всегда очень серьезно относилась к выборам, и с 18 лет регулярно хожу голосовать. Будущее зависит от нас, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию – отдать голос понравившемуся кандидату или партии. Погода испортилась, но это не повод оставаться дома и игнорировать выборы. Определение будущего вектора развития в наших руках, – считает Маргарита Жирова, сотрудник Управления молодёжной политики Липецкой области.