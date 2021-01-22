С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда увеличился до 12 792 рублей. В связи с этим изменились максимальные пределы для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, такие как:

пособия по временной нетрудоспособности,

пособия по беременности и родам,

ежемесячные пособия по уходу за ребенком.

В 2021 году пособия будут рассчитываться из заработка, полученного в 2019 и 2020 году. При определении среднего заработка для пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году суммарный заработок подлежит делению на 730, а пособий в связи с материнством на 731(в связи с тем, что 2020 год был високосным).

Пример расчета пособия по беременности и родам (140 дней) из предельных величин баз для расчета пособий в 2021 году:

(865 000+912 000)/731*140=340 328,80 рублей

Пример расчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком из предельных величин баз для расчета пособий в 2021 году:

(865 000+912 000)/73130,440%=29 559,99 рублей в месяц

При расчете пособий в связи с материнством из делителя возможно исключение дней нахождения в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, и периодов временной нетрудоспособности. В этом случае предельная величина среднего дневного заработка ограничивается максимумом среднедневного заработка, рассчитанного по формуле: (865 000+912 000)/731=2434,25 рублей.

Максимальные размеры пособий:

максимальный размер стандартного пособия по беременности и родам (140 дней) по страховому случаю, наступившему после 1 января, составит: 2434,25*140=340 795 рублей.

максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при наступлении отпуска по уходу за ребенком в 2021 году составит: 2434,2530,440%=29 600,48 рублей.

максимальноепособие по временной нетрудоспособности при стандартном случае двухнедельного отсутствия на работе в связи с болезнью и стаже работы более 8 лет составит 34079,50 рублей.

Из МРОТ рассчитываются пособия гражданам, чей расчетный заработок в предыдущие два года был меньше МРОТ, либо вовсе отсутствовал. Кроме того, размер пособия не должен превышать МРОТ за полный календарный месяц в случаях, если страховой стаж был менее 6 месяцев, а также для пособия по временной нетрудоспособности в случае нарушения врачебного режима без уважительных причин.

Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 1 января 2021, рассчитанное из МРОТ, составит: 12792*24/730=420,56 рублей в день.

Размер минимального стандартного (140 дней) пособия по беременности и родам по страховому случаю, наступившему после 1 января 2021 года, будет равен 58 878,40 рублей (1279224/730140).

Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после 1 января 2021 года составит 5 116,80 рублей в месяц (12792*40%). При этом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в любом случае не может быть ниже установленного минимального размера этого пособия в твердой денежной сумме. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет 6752 рублей. Данный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком действует с 01.06.2020.