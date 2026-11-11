Как не стать жертвой информационной войны

В школе №2 посёлка Добринка состоялась встреча с участником специальной военной операции, помощником референта главы администрации Добринского округа Сергеем Дмитриевичем Федорцом. Мероприятие прошло по инициативе заместителя главы администрации муниципалитета Ирины Рязанцевой.

Тема разговора — «Информационно-психологическая война» — понятие, которое, на первый взгляд, звучит как термин из учебников, но на деле напрямую касается повседневной жизни современных подростков. Именно в цифровой среде, в бесконечной ленте новостей, чатах, где сообщения летят одно за другим, в коротких видеороликах, рассчитанных на мгновенную эмоциональную реакцию, ежедневно разворачивается невидимое, но ощутимое информационное противостояние.

В центре беседы оказались самые насущные вопросы: как не поддаться на уловки, заставляющие действовать импульсивно, как отличить достоверные сведения от намеренной манипуляции. Сергей Дмитриевич разобрал типичные приёмы, которые активно используются в сети: от нагнетания эмоций до подмены смыслов и создания ложного ощущения срочности. Школьники узнали, как такие техники целенаправленно воздействуют на восприятие и подталкивают к поспешным выводам или необдуманным действиям.

Отдельное внимание он уделил феномену «информационного шума» — нескончаемому потоку данных, в котором легко потеряться и утратить способность отличать важное от второстепенного.

Участники встречи обсудили, как этот шум влияет на концентрацию и критическое мышление, какие простые стратегии помогают сохранять ясность взгляда и не отключаться полностью от информационного пространства.

Не менее полезным стал разбор маркеров, по которым можно заподозрить недостоверность контента. Среди них — подозрительные ссылки, отсутствие подтверждённых источников, чрезмерно броские и «крикливые» заголовки, обещающие сенсацию, а также несоответствие визуальных материалов тексту публикации. Эти признаки школьники учились замечать и соотносить между собой.

Формат встречи был по-настоящему диалоговым. Школьники не просто слушали, а активно включались в обсуждение, задавали прямые и порой непростые вопросы. С.Д. Федорец отвечал на них с опорой на жизненный и профессиональный опыт.

По словам С.Д. Федорца, в настоящее время умение осознанно работать с информацией — это не просто полезный навык, а базовая грамотность.

Аналогичная встреча прошла и с ребятами в Большой Плавице.