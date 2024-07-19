В Новопетровском сельском клубе жители выделили отдельный уголок, где собираются для изготовления необходимых для фронта вещей

— У нас один тут большой зал, — рассказывает его заведующая Наталия Анатольевна Бородина, — чтобы не таскать всё необходимое из одного места в другое, решили для такого важного дела выделить отдельное место. Жители уже знают, куда идти, чтобы помочь. Приходят семьями.

Сама Наталия Анатольевна — педагог по образованию с 25-летним стажем, преподаёт физику в Петровской школе, поэтому в обязательном порядке вместе с коллегами и учениками помогает фронту и там.

— А как оказались ещё и клубным работником? — задаю ей вопрос.

— Мне в феврале предложили эту должность. Здесь живу — жалко, если клуб вдруг закроется, поэтому согласилась его возглавить, но без помощи односельчан никак.

Мне ж стало интересно, как человек с такой строгой специальностью отважился на подобную авантюру. Хотя по большому счёту каждый учитель должен быть немного артистом, чтоб заинтересовать своих зрителей, то есть учеников. Спросила об этом у собеседницы. Она подтвердила мою мысль, а ещё выяснилось, что Н.А. Бородина много лет была в Петровской школе завучем по воспитательной работе, то есть проведение различных мероприятий и вечеров лежало на её плечах.

Так что для Н.А. Бородиной организация праздников для земляков не составляет труда великого масштаба. Разумеется, в каждой работе имеются свои нюансы. Как без них? В то же время она и создала в Новопетровском клубе патриотическую группу.

— Считаю это нашей обязанностью — помогать участникам СВО, не бросать их без поддержки тыла, — утверждает она. — Приходят земляки в возрасте 50+, некоторые с детьми, когда каникулы — с внуками. Уже считают своей работой участие в нашей группе мама с дочкой Надежда и Анна Ардалионовы, Людмила Королёва, Татьяна Музыко, Нина Терехова, Любовь Рощина, Елена Чистякова, Сергей Лифанов.

Некоторые жители не собираются по вечерам, зато перечисляют деньги, на которые клубная группа закупает необходимый материал. Залив блиндажных свечей в основном лежит на плечах мужчин. Женщины непосредственно готовят к заливке эти свечи, делают сухие души и спички долгого горения (связывают по 5-6 штук вместе, опускают их в воск и далее упаковывают в отдельные пакетики, ещё туда по одной конфете кладут для поднятия настроения бойцов), плетут сети.

— В магазине коробки берём, чтоб было из чего свечи делать, — продолжает собеседница, — из добринского магазина «Удица» нам тоже привозили материал. Теннисный стол приспособили для работы: на нём тех же свечей много помещается. Сейчас стоит жара — также необходимы сухие души.

Волейбольные сети новопетровцы сами покупали и по две соединяли, делая из них широкие маскировочные. С первых дней создания группы сплели более 10 сетей различных размеров. Такую работу в основном проводят в коридоре.

— Очень люблю наш край! Всю Россию! — утверждает уже не заведующая клубом, а просто гражданин страны, учитель. — На самом деле — это не просто слова. Я — патриот России. Россия — моя Родина, здесь жили наши предки, тут родились мои дети. Мы учим детей любить Родину. Значит, и сами, прежде всего, должны быть патриотами. А наши защитники сейчас воюют, поэтому мы обязаны им помогать приближать Победу.