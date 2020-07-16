Как отмечали первый День Победы в Киргизии

Николай Витальевич Гаврилов переехал с супругой в Добринский район из Киргизии, где прожил большую часть жизни и которую тоже считает своей Родиной. Война когда-то объединила все народы нашей многонациональной страны в едином порыве отстоять ее в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Наш читатель решил поделиться своими воспоминаниями о том непростом времени и событиях, свидетелями которых ему удалось быть.

В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ

Уже десять лет читаю в газетах, журналах воспоминания россиян о войне, трудностях того времени и ужасах, пережитых теми, кто попал в оккупацию или находился близко к фронту. Никакими словами все это передать невозможно.

Мы в то время жили далеко от линии фронта, не видели бомбежек и всего того, что пришлось пережить людям, попавшим в этот ад. Но война и у нас была в каждом городе, селе, доме, в каждой семье. С начала войны буквально все работало на нужды фронта. Шля мобилизация мужчин. Вся работа ложилась на плечи женщин, стариков и подростков.

Из колхозов много мужчин было мобилизовано на заводы, шахты Кузбасса, Караганды, Урала. Девушек стали готовить к работе на тракторах вместо ушедших на войну мужчин. Уже к ноябрю 1941 года было подготовлено 3809 женщин-трактористок.

Киргизия приняла свыше тридцати эвакуированных заводов и фабрик. Многие из них сразу же перепрофилировались на выпуск военной продукции. Станки устанавливали и запускали под открытым небом, и только потом строили стены и крышу. Были приняты и размещены по всей Киргизии эвакуированные детские дома с более чем тремя тысячами детей разных национальностей. Приютили в Киргизии и многих беженцев, разместив их в домах колхозников.

Из полуторамиллионного населения республики на фронт было призвано более трехсот тысяч человек, и большая часть из них осталась на полях сражений. В основном из жителей Киргизии и Казахстана была сформирована 316-я стрелковая дивизия, которая защищала Москву осенью 1941 года. Из 28 героев-панфиловцев киргизстанцы: Дуйшенкул Шопоков — город назван его именем, Николай Ананьев — село Ананьево на Иссык-Куле, Григорий Конкин — село Конкино возле Пржевальского, а также Шемякин, Максименко. Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, 34 кавалера ордена Славы трех степеней. Семидесяти двум киргизстанцам присвоено звание Героя Советского Союза. Летчик Талгат Бегельдимов — дважды Герой Советского Союза.

Жители Киргизии на постройку танков и самолетов собрали 189 млн. рублей наличными, 969 млн. — облигациями, 59 кг серебра. Все, что было сделано для Победы, можно долго перечислять.

ЛЮДИ СМЕЯЛИСЬ И ПЛАКАЛИ

Но это я узнал много позже. А тогда в это солнечное весеннее утро объявили Победу! Мы с сестрой жили у тети Даши, жены маминого брата, погибшего на войне. Своих детей у них не было, и она воспитывала нас и младшего брата мужа, нашего дядю Витю, которому шел тогда шестнадцатый год. Мы помогали тете сажать картошку. Она лунки делала, мы с сестрой клали в них клубни и засыпали землей. Вдруг слышим крики и топот копыт на улице — посыльный из сельсовета скачет на лошади и кричит: «Победа! Победа! Ура!». Проскакал до конца улицы и, вернувшись, сказал, что в полдень будет праздник в центре села. Тетя Даша вскрикнула, присела, нас обняла и расплакалась, приговаривая: «Не дожил мой Мишенька до этого дня, да и ваш папка тоже, сиротинушки вы мои».

Пошли на улицу, там уже собрался народ. На соседней улице раздалось несколько выстрелов. Сказать, что люди радовались, значит, не сказать ничего. Это было что-то! Старики и дети, женщины — все кричали: «Победа! Ура, мы победили!». Обнимались, плакали. Ведь почти в каждой семье кто-то остался там. В нашей семье по отцовской и материнской линии ушли на фронт 11 человек, вернулись пятеро, один из них — инвалид.

Сейчас у мемориала в селе более трехсот фамилий. Добавились еще имена погибших фронтовиков из сел, присоединенных позже к нашему колхозу.

И еще хочу добавить. В 2016 году я ездил на родину, да, на родину, там родился и состарился, потом волею судьбы вернулся на родину моих дедов. Пришел к памятнику воинам проведать своих близких и увидел на добавленных плитах фамилии селян, которые вернулись с войны победителями, работали в колхозе, вышли на пенсию, а потом ушли в мир иной.

Оказывается, когда в 2015 году умер последний участник войны, кстати, мой сосед-белорус, то на сходе селяне решили увековечить их имена. Собрали деньги, кто сколько может, администрация выделила, фермеры состоятельные и сделали очень нужное дело. Ведь это очень правильно. Приходя к памятнику, люди видят имена погибших. А разве вернувшиеся с победой и трудившиеся на мирной ниве не заслужили чести быть записанными на памятную плиту?

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ПОМНЮ ВСЮ ЖИЗНЬ

На другой день после объявления Победы в колхозе устроили праздник. Пригласили всех в парк в центре села. Приготовили праздничный обед. Было много выступлений, поздравлений, воспоминаний. Конечно же, основными выступающими были фронтовики, вернувшиеся инвалидами с войны. И от женщин-тружениц слово сказала трактористка Фёкла Ивановна, которой все долго аплодировали.

Для угощения приготовили шорпо с верблюжатиной, принесли еще кое-что из колхозных запасов. Для нас, детей, отдельно выделили места на травке. Угостили конфетами, пряниками и, конечно же, мясом.

Взрослые сидели кто за столом, а кто так же на травке. И, конечно же, не обошлось без фронтовых ста грамм. Потом были песни, пляски и карачаевская лезгинка. Почему карачаевская? К нам переселили с Кавказа карачаевцев, в соседнее село — чеченцев, а лезгинка у народов Кавказа одна. Кто исполняет, тому и принадлежит. Женщина очень красиво играла на гармошке, двое ребят палочками стучали в такт по табуретке, а в кругу девушка в нарядном платье и молодой кавказец так красиво танцевали, что все стали вокруг и хлопали в ладоши в такт музыке. Долго продолжался праздник, который запомнился на всю жизнь.

Люди более двадцати национальностей жили, трудились для Победы единой семьей.

Потом стали возвращаться победители и жизнь в селе ожила. Больше стало веселья, больше улыбающихся лиц на улице. По прошествии стольких лет все помнится, как будто это было вчера…

Николай ГАВРИЛОВ.

с. Александровка.