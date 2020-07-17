Как перепись посчитает национальности и языки в России

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года, даст уникальную информацию о национальном составе страны и используемых языках. В День этнографа рассказываем, как предстоящая перепись населения будет учитывать народы России и почему ее новый цифровой формат поможет жителям страны заявить о своей национальной принадлежности.

По итогам последней переписи 2010 года в России насчитывалось семь национальностей, численность населения которых превышала 1 млн человек: русские (80,9% населения, указавшего национальность), татары (3,9%), украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение русским языком указало 138 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о владении русским языком).

В Липецкой области в 2010 году насчитывалось 10 национальностей (не считая русских), численность населения которых превышала одну тысячу человек. В 2002 году таких национальностей было 9, а в 1989 году только пять. Русское население является наиболее многочисленным (1086085 человек) и по итогам переписи 2010 года составило 96,3% общей численности населения. По сравнению с 2002 годом численность русских сократилась на 76793 человека, доля их во всем населении области уменьшилась на 0,2 процентных пункта.

Второе место по численности в области занимали украинцы, но их численность постепенно уменьшается: с 13350 человек в 2002 году до 9901 человека в 2010-м (в 1,5 раза). Такая же тенденция характерна и для белорусов, занимавших по численности в 2002 году шестое место, а по итогам переписи 2010 года – восьмое. На третьем месте по численности населения находились армяне. Их численность выросла на 32%, доля во всем населении области увеличилась с 0,4% до 0,6%.

Как изменилась численность населения многочисленных национальностей в Липецкой области, мы узнаем по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. В переписные листы будущей переписи включены следующие этнолингвистические вопросы: национальная принадлежность; родной язык; владение и пользование русским языком; владение и пользование иными языками. Ответы на них позволят получить информацию о численности этносов, их размещении, выяснить условиях их проживания, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические данные.

Всероссийская перепись населения позволит жителям страны реализовать свое право на национальную самоидентификацию. Так как один из главных принципов переписей населения — самоопределение, то и все сведения, в том числе о национальной принадлежности, будут фиксироваться со слов опрашиваемых.

Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. Этот принцип работает и при самостоятельном заполнении электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить, что перепись населения полностью анонимна – в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в переписных листах открытый, он не предполагает использование каких бы то ни было «допустимых» вариантов ответа. Переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы, в переписной лист вносится то название, которое произносит респондент.

Новый цифровой формат предстоящей переписи населения станет эффективным инструментом выражения национальной идентичности. Электронные переписные листы каждый житель страны сможет заполнить самостоятельно, без участия переписчика, и определить свою национальность также абсолютно самостоятельно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».