Как получить льготу на оплату ЖКУ не выходя из дома?

Жители Липецкой области, имеющие право на государственную услугу «Денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», могут получить её, оформив заявление на портале государственных и муниципальных услуг.

Право на денежные выплаты на оплату ЖКУ имеют граждане льготных категорий: ветераны труда, ветераны труда Липецкой области, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и другие. По последним данным, льготой на оплату ЖКУ пользуются около 209 тысяч жителей региона.

Получить государственную услугу в электронной форме могут пользователи портала госуслуг с подтвержденной учетной записью. На портале необходимо заполнить интерактивную форму заявления и приложить к нему копии документов, сделанные на сканере или с помощью смартфона. Необходимо предоставить следующие документы:

паспорт;

правоустанавливающий документ на льготу;

квитанции на оплату ЖКУ за последний месяц;

правоустанавливающий документ на жилое помещение – для инвалидов;

выписку из банка по расчетному счету (для перечисления выплат)

При получении льготы многодетной семьёй дополнительно представляются:

свидетельства о рождении детей;

документы об учебе в образовательном учреждении или о прохождении военной службы по призыву – на детей, достигших 18-летнего возраста (при необходимости);

свидетельство о браке.

Также в зависимости от ситуации могу потребоваться:

паспорта детей старше 14 лет, свидетельства о рождении детей – для ветеранов труда, ветеранов труда Липецкой области, ветеранов военной службы (при наличии иждивенцев);

документ, подтверждающий временное отсутствие – в случае проживания одного или нескольких членов семьи гражданина по другому адресу.

После подачи заявления на предоставление денежных выплат на оплату ЖКУ в электронном виде оригиналы документов предъявлять в территориальный центр социальной защиты не нужно.

Схема подачи документов для предоставления денежных выплат на оплату ЖКУ через портал государственных услуг

На портале госуслуг зайти в личный кабинет

В поисковой строке набрать: «Денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Перейти в раздел «Получение денежных выплат на оплату ЖКУ» https://www.gosuslugi.ru/96428/1/info

Заполнить 6 разделов (переходить из раздела в раздел кнопкой «Далее»)

1. Согласие на обработку персональных данных

2. Общие сведения о заявителе. (выбрать учреждение социальной защиты по месту жительства; указать Ф.И.О., дату рождения)

3. Сведения об адресе заявителя

4. Реквизиты заявителя для получения выплат. Выбрать способ получения выплат через Сбербанк (указать номер счета) или почтовое отделение

5. Дополнительные сведения

6. Документы, требуемые для подачи заявления

Нажать на ячейку «Подать заявление».