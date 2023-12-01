В целях повышения уровня профилактической работы по предупреждению безнадзорности, пресечения правонарушений и защиты прав детей, а также оказания правовой помощи несовершеннолетним в филиале ГОБПО «Усманский промышленно-технологический колледж» п. Добринка комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом по опеке и попечительству, отделом культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации Добринского муниципального района, филиалом №4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» было проведено профилактическое мероприятие «Подросток и закон». На него были приглашены учащиеся колледжа, в том числе состоящие на учёте в органах системы профилактики.

Перед собравшимися выступила Н.В. Кудрявцева с информацией о состоянии подростковой преступности на территории муниципального района, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Начальник отдела по опеке и попечительству администрации Добринского муниципального района М.А. Черникина сообщила о правах несовершеннолетних. Заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и инвалидам филиала №4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Н.В. Гаврилова рассказала о занятости подростков в свободное от учебы время. Старший инспектор отдела культуры, спорта, молодёжной и социальной политики администрации Добринского муниципального района В.А. Дёмина обратила внимание ребят на соблюдение достойного поведения в общественных местах.

В конце мероприятия несовершеннолетним от администрации Добринского муниципального района были вручены памятные подарки.