Как пополнить бюджет? Об этом говорили участники межведомственной комиссии

На днях в малом зале администрации Добринского округа прошло очередное заседание межведомственной комиссии по координации деятельности контролирующих органов в вопросах обеспечения доходов бюджета муниципалитета. Об этом сообщает паблик управления финансов округа в ВК.

Мероприятие проводилось под председательством руководителя муниципалитета Александра Пасынкова.

В нём участвовали его заместитель Александр Ногтев, прокурор района, советник юстиции Максим Зиборов, начальник управления финансов Оксана Быкова, председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности Галина Демидова, руководитель Добринской службы судебных приставов Максим Музыко, заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений Олеся Чернышова и другие.

Основным докладчиком на заседании комиссии выступила начальник управления финансов администрации Добринского округа Оксана Быкова.

— Целью комиссии, — сказала присутствовавшим Оксана Александровна, — является не только обеспечение плановых поступлений доходов, но и увеличение налогового потенциала путем дополнительной мобилизации в бюджет доходов из всех источников.

На комиссии она озвучила основные проблемные направления в поступлении НДФЛ, упрощённой системы налогообложения, аренды от использования имущественного комплекса округа и возможные пути их решения.

По итогам работы комиссии был утвержден план работы межведомственной комиссии и выработаны основные стратегии взаимодействия федеральных структур, структурных подразделений администрации округа, территориальных отделов в вопросах увеличения поступления доходов в бюджет округа.

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