С началом специальной военной операции все большее число мужчин проявляют желание встать на защиту Отечества. Те, кто хочет добровольно попасть в ряды Вооруженных сил России, могут выбрать для себя военную службу по контракту, предусматривающую к тому же наличие денежного довольствия, соцпакета, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений. О том, как стать контрактником, мы побеседовали с военкомом Добринского района Сергеем КОПЦЕВЫМ.

— Куда может обратиться претендент на службу по контракту?

— Гражданин, желающий поступить на военную службу, подает соответствующее заявление. Добринцев ждут в военкомате, куда можно обращаться лично или, позвонив по телефонам: 2-18-48 (военком), 2-16-30 (дежурный), кстати, прием круглосуточный. Также подать заявление или получить консультацию по вопросу контрактной службы можно в центре занятости населения по рабочим дням, с 8.00 до 16.00, телефон 2-30-01.

Обязаны оказывать содействие будущим контрактникам и главы сельских поселений.

Мы принимаем заявление к рассмотрению и выдаем перечень документов, которые нужно будет собрать. Обычно на это уходит всего пара дней, так как все службы района работают в тесном взаимодействии с военкоматом и оказывают услуги будущим защитникам страны вне очереди.

— Какие требования к кандидатам?

— Как правило, к нам обращаются мотивированные на защиту Родины граждане. Есть такие, кто уже прошел через «горячие точки» (это приоритетная категория) и хорошо понимают свою задачу. Но большая часть — обычные ребята и мужчины, как служившие в армии, так и по каким-либо причинам не попавшие под призыв. Рассматриваем кандидатуры с судимостью.

Возрастные рамки от 18 до 60-ти лет. Если гражданин имеет дефицитную военную учетную специальность, в которой есть острая необходимость, то мы рассматриваем кандидатуры до 65-ти лет. Кстати, особый спрос сегодня на граждан с водительским удостоверением категорий С, Д, Е.

Конечно, учитывается состояние здоровья и отсутствие инфекционных заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ, туберкулез.

Образование должно быть не ниже девяти классов.

— На какой срок заключается контракт?

— Минимальный срок — 2 года. Для тех, кто уже проходил контрактную службу, или имеет возраст старше 50-ти лет — 1 год. Количество заключаемых контрактов не ограничивается до тех пор, пока военнослужащему позволяет возраст и состояние здоровья.

— Куда попадает доброволец сразу после подписания контракта?

— Для всех без исключения обязательно прохождение переподготовки не менее 10-14 дней — это минимум. Иногда требуется значительно больше времени для освоения определенных навыков, все зависит от военно-учетной специальности. Далее контрактник отправляется к месту прохождения службы.

— На какое денежное довольствие может рассчитывать контрактник?

— При заключении контракта в Липецкой области полагается выплата от губернатора в сумме 50 тыс. руб. или же 100 тысяч, если военнослужащий попадает в именное подразделение для участия в СВО. Также от Министерства обороны перечисляется единовременная денежная выплата 195 тыс. руб.

Далее контрактник получает денежное довольствие, которое в армии зависит от воинского звания, должности, выслуги лет и других факторов: в учебном центре — от 30 до 45 тыс. руб. в месяц, в зоне специальной военной операции — от 200 тыс. руб. в месяц.

Помимо оклада контрактники могут получать премии за боевые достижения, например, от 50 тыс. до 1 миллиона рублей выплачивается за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

Для зачисления перечисленных сумм военнослужащий по контракту должен иметь карту «МИР» (ее могут оформить на пункте отбора).

— Предусмотрена ли социальная поддержка для семей контрактников?

— Конечно, государство не оставляет такие семьи без внимания и помощи. Для их поддержки у нас в области открыт региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который занимается социальным сопровождением ветеранов СВО и членов их семей, а также Комитет семей воинов Отечества.

Социальные льготы и гарантии

Собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему.

Служебное жилье или компенсация за найм жилья.

Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.

Обеспечение вещевым имуществом и обмундированием.

Бесплатное трехразовое питание.

Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев.

Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Право на пенсию после 20 лет службы.

Дополнительные льготы для участников специальной военной операции

Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы.

Кредитные и налоговые каникулы.

Бюджетные места для обучения детей в вузах.

Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Страховые выплаты при ранении (травме) и гибели.

Социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья).

Дополнительные льготы и гарантии субъектов Российской Федерации.

Памятка участникам боевых действий

Министерство обороны Российской Федерации подготовило ряд памяток военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Выдержки из них будут полезны пришедшим в военкоматы с целью пополнения рядов добровольцев.

Всегда будь бдителен и собран

Несмотря на усталость, никогда не расслабляйся. В любой обстановке в первую очередь не забывай об охранении и наблюдении за прилегающей местностью и за тем, не фиксирует ли кто-то твои действия на камеру мобильника или авторегистратор. На просьбы, предложения и советы местного населения реагируй адекватно обстановке, чтобы не угодить в ловушку.

Иметь при себе

Всегда имей при себе удобный рюкзак для переноски имущества с минимумом средств для выполнения задачи.

Перед выходом на задание попрыгай на месте. Проверь, что на тебе ничего не лязгает и не бренчит.

Выполняя боевую задачу

При получении боевой задачи не стесняйтесь переспросить (уточнить) информацию, если что-то не понял или не расслышал.

Изучи таблицы стрельбы на свое оружие.

Будь предусмотрителен и осторожен

В ночное время не кури, не пользуйся зажигалкой или спичками на открытом пространстве.

Бережно относись к своему здоровью. Без крайней необходимости не прыгай с высоты (БТР, БМП, кузов автомобиля) в снаряжении и бронежилете, так как велика вероятность получить травму.

Не сиди на холодной и мокрой броне без подкладки. Любую, даже кажущуюся незначительной, ранку или царапину обработай антисептиком.

Всегда старайся держать ноги в тепле и сухости. Имей пару запасного нижнего белья, пять пар носков, храни их в пакете, замотанном скотчем.

Как можно меньше находись на открытой местности. Переходя открытые участки местности, нужно перебегать зигзагами.

Никогда не пренебрегай средствами бронезащиты.

Гаджеты — под запретом

В районе боевых действий категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами, смарт-часами и подобными устройствами.

Во-первых, любой разговор с домом выбивает из сосредоточенного состояния. Если звонить каждый день, то это расхолаживает, а у родных вызывает привычку: если не можешь выходить на связь несколько дней, они начинают волноваться. Поэтому, если обстановка спокойная, то звонить следует не чаще одного раза в неделю.

Во-вторых, ветераны советуют абстрагироваться от родных на весь срок боевых действий. Это позволяет держать голову холодной и сосредоточиться на своих делах.

В-третьих, нельзя сообщать вообще никому никакую информацию, говорить можно только, как дела лично у тебя (без подробностей).

Запрещается фотографировать себя, сослуживцев, свою позицию, вооружение и военную технику.

Помни! Любой фотоснимок или видео при определенных условиях обстановки могут быть использованы и против тебя.

Дисциплина — мать победы

Соблюдай строжайшую воинскую дисциплину, исполнительность и единоначалие. В боевом подразделении нет места «анархистам», алкоголикам, наркоманам, ворам и искателям приключений.

В отношении пленных (кто бы они ни были) веди себя достойно: покорми, если надо — окажи медицинскую помощь. Поверженный противник — не враг!

Помни, что ты воин — великой Русской Армии!

Бесплатная юридическая помощь участникам СВО

За период с 24 февраля 2022 года значительное количество граждан Российской Федерации приняло участие (и участвует в настоящее время) в проведении специальной военной операции, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» с сентября 2022 года в Российской Федерации осуществляется призыв граждан на военную службу по мобилизации.

При этом, как показала практика, при прохождении военной службы, выполнении задач в качестве добровольцев, а также в ходе мобилизации граждане зачастую сталкиваются с различными проблемами, решение которых требует квалифицированной правовой поддержки. С учетом сложившейся ситуации в настоящее время существует потребность в комплексном и системном обеспечении вышеуказанных граждан бесплатной квалифицированной правовой помощью. Данная задача может быть решена в рамках функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи.

В связи с этим Государственной Думой были приняты, а Президентом РФ подписаны изменения в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которые дают право на получение бесплатной юридической помощи военнослужащим, принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции или принимавшим (принимающим) участие в защите приграничных территорий Российской Федерации, мобилизованным гражданам, добровольцам, а также членам семей указанных граждан.

Эксперт Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Елена Селютина пояснила, что право на получение бесплатной юридической помощи участники СВО и члены их семей имеют по следующим вопросам:

денежное довольствие военнослужащих и предоставление им отдельных выплат в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

предоставление льгот, социальных гарантий и компенсаций для указанных лиц и членов их семей;

признание гражданина безвестно отсутствующим и (или) умершим (при условии участия данного гражданина в боевых действиях).

Изменения законодательства, устанавливающие права участников СВО на получение бесплатной юридической помощи будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.