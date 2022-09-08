Как потратить полмиллиона рублей? А главное, где их взять? Многодетная семья из Салтычков знает ответы на эти вопросы

Два соцконтракта на семью

Наталья Андреева в этом году оформила федеральный соцконтракт и получила деньги на развитие личного подсобного хозяйства.

— В деревне, где не все просто с работой, выручает подворье, — рассказывает мама пятерых детей. — Наша семья не исключение. Мы много лет разводим домашнюю птицу и имеем постоянный доход. Но всегда хотелось расширить свой семейный «бизнес».

Наталья Владимировна признается, что давно слышала про государственную поддержку для малоимущих семей в виде социального контракта. Но ей не верилось, что вот так просто, а главное, безвозмездно, можно получить 250 тысяч рублей. Сомнения развеял знакомый из Пушкино, который рассказал, что оформил соцконтракт и закупил телят.

— Бери, это совсем не сложно, — посоветовал он Наталье и объяснил, куда нужно обратиться.

— И, правда, оформление не заняло много времени, — продолжает собеседница. — Так я стала самозанятой. А через несколько дней на мой лицевой счет пришли обещанные 250 тысяч рублей.

Как и планировали, семья закупила шесть бычков на откорм, зерно, сухое молоко, цепи для привязи животных и прочий необходимый в подсобном хозяйстве инвентарь (вилы, ведра и т.д.).

Проблемы, куда разместить поголовье, не было. Когда их семья получила для проживания здание бывшего общежития взамен старого аварийного дома, переехав, они первым делом начали строить сараи.

В семье пятеро детей. Старшая Олеся живет отдельно. А вот сыновья — настоящая опора родителей в хозяйственных делах. Егор учится в колледже на машиниста электровоза, Артем первого сентября отправился на занятия в училище п. Добринка, Володя еще школьник, а младшему Матвею всего пять лет.

— Я всегда мечтала о большой и дружной семье, — продолжает Наталья. — Когда с мужем (Юрий Голанцев работает ветеринарным санитаром в ООО «Добрыня» — прим. авт.) решали расширять подворье, обязательно советовались с детьми: «Ухаживать будем?» и всегда слышали в ответ: «Да». Ведь, для того чтобы содержать три сотни голов уток, гусей, индюков, бройлеров, требуется много труда и без поддержки сыновей не обойтись. Вот и в этот раз решение о покупке бычков принимали на домашнем совете.

250 тысяч — хороший стартовый капитал. И распорядилась им многодетная семья очень разумно. Казалось бы, лучшего и желать не надо, работай и получай дивиденды. Но тут Наталья случайно услышала по телевизору о том, что в Липецкой области с многодетными семьями заключают еще и региональный соцконтракт. Узнала подробности и решила попробовать счастья еще раз. А вскоре их семья уже планировала, как потратить очередные 250 тысяч рублей. Прежде всего, решили увеличить поголовье бычков — купить еще столько же, а оставшиеся деньги потратить на корм и зернодробилку.

— Правда, по условиям получения региональных денег часть произведенной продукции мы должны сдать в кооператив. Например, из шести закупленных по соцконтракту бычков двоих по договору отвезем в усманский сельскохозяйственный кооператив «Поляна».

В их семье работы не боятся ни взрослые, ни дети. «Главный» по сараю, как говорит его мама, конечно же, Артем. По мнению родителей, из четырех сыновей он больше всех тяготеет к крестьянскому труду, лет с десяти уже самостоятельно управляется с мотоблоком.

Артём с десяти лет освоил мотоблок.

— Он совсем маленький еще был, может быть, лет пяти, но уже бежал в сарай посмотреть, все ли там в порядке, — продолжает мама. — А когда спать ложился, перед сном обязательно уточнял у папы: «А ты корову Малинку накормил? … А Милку?».

В общем, в этой семье все дети с ранних лет приучаются к труду и ответственности. Они знают, как достаются деньги. И вполне могут справиться с хозяйством, если родителям случится уехать по делам.

Володя ухаживает за бычками наравне со взрослыми.

— Без мужских рук содержать подворье не реально, — продолжает Наталья. — Мне повезло с трудолюбивым мужем и сыновьями. Стараемся по возможности поощрять мальчишек. Например, у них есть хорошие современные телефоны. И это не баловство. Я считаю, что дети заработали на них сами. Даже Матвей, глядя на старших братьев, старается хоть чем-то помочь по хозяйству. Когда перед новогодними праздниками в день, случается, по 30 тушек забитой на заказ к праздничному столу птицы ощипываем, младший сынок тоже работает с нами.

Наталья, признается, что роль домохозяйки для многодетной мамы наиболее подходящая: дом и дети — под присмотром. Временем своим может располагать, как ей нужно.

Пятилетний Матвей рад, что мама всегда дома.

— В нашей работе отпусков и выходных дней не бывает, — улыбается собеседница. — Но ведь отдых все равно нужен. Мы стараемся устраивать семейные вылазки на природу с ночевкой на берегу реки Плавицы. Управимся с хозяйством, намаринуем мяса для шашлыка — и вперед. Нынешним летом пару раз выезжали.

Наталья Андреева пока не знает, как сложится в дальнейшем судьба сыновей, но очень надеется, что кто-то из них останется с ними в деревне и их большой дом, как и сейчас, будет наполнен гомоном детских голосов. А работы при желании всегда хватит.

Комментарий специалиста

Наталия ПОСАДНЕВА, зав. отделением по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта:

— С начала года при плановом задании 236 у нас заключено 186 федеральных соцконтрактов. Из них: 62 — на поиск работы, на открытие ИП (самозанятость) — 72, ЛПХ — 21, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — 31.

По инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с июня нынешнего года многодетные семьи нашего региона, оформившие федеральный соцконтракт, могут рассчитывать на заключение еще одного — регионального на осуществление предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Одно из обязательных условий — членство в сельскохозяйственном кооперативе, расположенном на территории Липецкой области, и наличие договора о продаже ему не менее 30% произведенной продукции.

Наш район занимает одну из лидирующих позиций в области по количеству заключенных региональных соцконтрактов: по данным на 1 сентября, их было 10.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 2-26-96.

Сколько дают

Со второго июля выплаты по соцконтракту увеличились:

ИП (самозанятость) — до 350 тыс. руб. (было 250 тыс.)

ЛПХ — 200 тыс. руб. (было 100 тыс.).

С первого июня в связи с повышением прожиточного минимума:

на трудоустройство и в трудной жизненной ситуации — ежемесячно 12593 руб. (было 11448 руб.).