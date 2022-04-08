На комитете по экономике депутаты заслушали информацию о ходе реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» за 2021 год. Её представил начальник профильного управления региона Иван Мычелкин.

По словам докладчика, в 2021 году на организацию транспортного сообщения было предусмотрено более 950 миллионов.

— В 2021 году упрощён процесс пополнения транспортных карт, а благодаря модернизации пассажиры получили возможность оплачивать проезд банковской картой и мобильным телефоном в любом общественном транспорте области, — отметил Иван Мычелкин. – Также для использования остатков денег на транспортных картах старого образца оперативно была возобновлена безналичная система оплаты проезда.

Спикер регионального парламента Дмитрий Аверов попросил профильное управление обозначить риски, с которыми сталкиваются перевозчики на маршрутах области, и что делается для повышения их финансовой устойчивости.

По словам Ивана Мычелкина, сегодня значительно выросли цены на автошины, запчасти и масла. И рекордное повышение стоимости чековой термоленты – рост более 400%. Поэтому, учитывая обращения перевозчиков, сейчас временно отказались от выдачи чеков. В таких условиях у предприятий сформировались кредиторские задолженности. Здесь предлагаются разные решения. Это и передача автобусов в собственность в качестве взноса в уставной капитал, продажа неиспользуемых земельных участков автотранспортных предприятий и финансовая помощь.

— Прошу детально проработать состояние транспортных предприятий, чтобы в случае возникновения рисков, мы могли бы использовать средства из резервного фонда. Нужно быть готовыми и вовремя среагировать на ситуацию, — отметил Дмитрий Аверов.

Депутат Валентина Хромовская подняла вопрос оплаты работы сотрудников Липецкого аэропорта. Ведь сейчас перелёты запрещены.

— Аэропорт ежемесячно получает целевые субсидии на покрытие расходов. Они, прежде всего, идут на заработную плату сотрудников. Никакой критичной ситуации по работе аэропорта нет, — ответил начальник управления дорог и транспорта.

Также на комитете поднимался вопрос о судьбе электротранспорта.

— Мэрией совместно с администрацией области подготовлена заявка о предоставлении инвестиционного бюджетного кредита по модернизации трамвайного сообщения в Липецке на сумму более 10 млрд рублей с длительным сроком реализации. Она направлена в Министерство транспорта. Но с учётом сегодняшней ситуации вопрос еще находится в процессе решения, — пояснил Иван Мычелкин.

Итоги заседания подвёл заместитель председателя комитета Сергей Токарев.

— Сегодня мы обсудили, как можно поддержать транспортные предприятия в кризисных условиях. Вместе с профильным управлением будем держать этот вопрос на контроле, — сказал Сергей Токарев. — Также мы должны контролировать соотношение качества предоставляемых услуг и цены, так как по общественному транспорту к депутатам поступает много обращений и жалоб от жителей.