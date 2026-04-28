Как развить олимпиадное движение?

Глава Добринского округа Александр Пасынков встретился с призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, их педагогами и родителями. В интересной беседе за чашкой чая также принимали участие депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских и начальник отдела образования Вадим Батышкин.

В этом году честь нашего Добринского округа на областном этапе олимпиады защищали Дмитрий Данковцев (физическая культура, педагог Владимир Коняев) и Ксения Скоморохова (биология, педагог Светлана Курбанова) из лицея №1 п. Добринка, а также Матвей Вишняков (технология, педагог Александр Бочарников) из школы села Мазейка.

— Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, — обратился к приглашённым Александр Николаевич, — мы собрались сегодня по очень радостному поводу. Благодаря всем вам копилка нашего муниципалитета пополнилась новыми достижениями. Это стало возможным только благодаря вашим совместным усилиям, труду, долгой и систематической работе. Весь наш Добринский округ гордится этим.

В ходе церемонии награждения Александр Пасынков вручил педагогам благодарности администрации округа за высокий профессионализм, большой вклад в олимпиадное движение муниципалитета и результативность в подготовке призёра всероссийской олимпиады школьников. Сами ребята получили смарт-часы, а их родители — букеты цветов.

После церемонии награждения руководители округа побеседовали с гостями в тёплой и дружественной обстановке. Дети рассказали, почему выбрали именно эти предметы, о важных, по их мнению, достижениях в свой жизни, хобби и развлечениях, кем видят себя в ближайшей перспективе и многом другом.

А педагоги, которые уже подготовили по несколько победителей и призёров профильных олимпиад, поделились мнением о качествах учителя, позволяющих достигать таких высоких результатов, рассказали, как правильно мотивировать, заинтересовать ребят, сделать так, чтобы у них хватило сил не оставить подготовку в середине пути, дали совет педагогам муниципалитета, готовящим ребят к олимпиаде.

В свою очередь родители рассказали о поддержке своих детей, как помочь им прийти к желанной цели.

Призер областной олимпиады Дмитрий Данковцев поделился своими планами на будущее с главой Добринского округа Александром Пасынковым.

В ходе диалога даже завязалась небольшая дискуссия о мерах поддержки талантливых ребят, которые участвуют в олимпиадном движении. Так, педагоги вспомнили о том, как в начале 2000-х годов школьники, ставшие победителями и призёрами олимпиад в Липецке, получали небольшие стипендии по линии отдела образования.

Это стимулировало детей к более углубленному изучению выбранных школьных предметов. А.Н. Пасынков спросил у школьников, чтобы они сами выбрали: деньги или возможность по Пушкинской карте побывать на экскурсиях. Глава округа поручил начальнику отдела образования В.В. Батышкину проработать методы поощрения будущих олимпиадников.