В управлении дорог и транспорта Липецкой области рассказали о том, как будут выполняться задачи национального проект «Безопасные качественные дороги» в этом году.

– У нас в планах – ремонт рекордного количества региональных дорог: более 430 км, еще более 30 км улиц отремонтируют в Липецке и Ельце, – отметил начальник управления Иван Мычелкин. – Для сравнения: за последние 10 лет в области за год ремонтировали от 15 (в 2011 г) до 326 км (в 2020 г).

На реализацию нацпроекта в этом году отведено 4 859 млн рублей, из них 545 млн – деньги федерального бюджета.

Работы на объектах ремонта уже начались, техника зашла на 6 ремонтных участков региональной сети, это автодороги Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков (Данковский р-н), Грязи-Хворостянка-Добринка (Добринский р-н), Долгоруково-Войсковая Казинка (Долгоруковский р-н), Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни (Елецкий р-н), Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь (Лебедянский р-н), Фомина-Негачевка – Дмитряшевка – прим. к а/д Хлевное – Тербуны (Хлевенский р-н).

Помимо работ по замене дорожного покрытия, продолжится реконструкция важнейшей региональной трассы Липецк – Данков. Будет сдан 4-километровый участок в районе Новой Деревни и еще 2 км – в районе Сухой Лубны. Реконструкция позволяет довести трассу до нормативов второй технической категории, расширить проезжую часть, построить переходно – скоростные полосы, в итоге – увеличить пропускную способность дороги и безопасность участников движения.

В Грязинском районе продолжится реализация крупнейшего дорожного проекта региона стоимостью 2,7 млрд рублей – строительство трассы “Восточный обход промышленной зоны г. Липецка”. Завершение работ запланировано на 2024 год .

В Липецке и Ельце отремонтируют около 30 км уличной сети, кроме того, начнется реконструкция улицы 50 лет НЛМК в Липецке и ул. Коммунаров – в Ельце. В областном центре начаты работы на 7 объектах нацпроекта: улицы 50 лет НЛМК, Меркулова, Кривенкова, Филипченко, Тельмана, Пушкина и Подгоренская.

Стоит отметить, что с 2021 года обновился паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ привели в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Изменения коснулись, в первую очередь, структуры: теперь в его составе не 4 а 6 федеральных проектов. Раньше в списке были:

«Региональная и местная дорожная сеть» (предыдущее название — «Дорожная сеть») (курирует Минтранс)

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Минтранс)

«Безопасность дорожного движения» (курирует МВД)

«Автомобильные дороги Минобороны России» (курирует Минобороны, речь о ведомственных дорогах)

С 2021 года добавились федеральные проекты «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

Интересно также, что в паспорте проекта появились новые показатели оценки удовлетворенности граждан качеством и доступностью дорог, качеством транспортного обслуживания, а также безопасностью дорожного движения. Это значит, что к мнению жителей о качестве проведенных работ будут относиться еще внимательнее.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области планируется отремонтировать 429 км (61 объект) региональных автотрасс.

В Добринском районе ремонт затронет 39,44 км автодорог: