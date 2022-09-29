Наверняка, многие из нас когда-то мечтали открыть свое дело, чтобы работать «на себя». Вот только удается это сделать далеко не каждому и, прежде всего, из-за отсутствия стартового капитала. Теперь мечта стала доступнее: государство выделяет средства на развитие предпринимательской деятельности и самозанятость в виде социального контракта тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума.

Контракт отличается от обычных пособий для малоимущих тем, что в итоге у человека должен появиться стабильный источник дохода. На момент получения помощи от государства он может быть уже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый, а может встать на учет после заключения социального контракта.



Один из видов деятельности при оформлении соцконтракта на самозанятость — парикмахерские услуги. К примеру, открытый в райцентре не так давно салон красоты «Твой мастер здесь» объединил под своей крышей сразу пятерых мастеров парикмахерского дела, трое из которых работают и платят налоги как самозанятые.

НАТАЛЬЯ

Наталья Варфоломеева — многодетная мама. Находясь в декретном отпуске с третьим ребенком, услышала про государственную поддержку для малоимущих, желающих открыть свое дело, и решила, что это ее шанс круто поменять свою жизнь. Так, проработав 13 лет в одной из парикмахерских райцентра, мастер мужских стрижек ушла в «свободное плавание», став самозанятой.

— Для меня это, прежде всего, возможность самой распределять свое рабочее и свободное время, что очень важно для любой мамы, имеющей маленьких детей, — делится Наталья. — Во-вторых, я получаю столько, сколько зарабатываю, а не процент от выручки.

На оформление соцконтракта у нее ушло около трех недель. И вот в начале мая этого года на счет Натальи было перечислено 250 тысяч рублей.

Деньги ушли на оборудование в салоне красоты своего персонального рабочего места: покупку кресла, большого зеркала, шкафчика и набора инструментов (для тех, кто не в курсе, хорошая машинка для стрижки волос стоит 30 тысяч рублей, а профессиональные ножницы парикмахера — 15 тысяч). Хватило и на трехмесячную оплату за аренду помещения.

У Натальи, как, впрочем, у любого парикмахера, свои постоянные клиенты, которые ходят стричься именно к ней.

— Работаю, плачу налоги и живу спокойно. Соцконтракт помог мне «раскрутиться» и иметь стабильный доход.

ЛЮДМИЛА

Людмила Токарева трудится в сфере красоты более пяти лет. В данной парикмахерской — с 1 июля нынешнего года. Ее клиенты тоже в основном мужчины. Но, чтобы быть конкурентоспособной, мастер постепенно осваивает новые навыки, например, она делает профессиональное окрашивание волос.

Людмила — вдова и тоже воспитывает троих детей.

— Я, естественно, получаю поддержку от государства: детские выплаты, пособие по потере кормильца. Но самой существенной оказалась помощь по социальному контракту.

Как и Наталья, Людмила не захотела после декрета возвращаться к своему работодателю. Во многом на ее решение повлиял пример подруги, которая советовала: «Оформляй самозанятость, не пожалеешь». И вот уже три месяца Людмила успешно работает в интерьере, оформленном по ее вкусу на средства соцконтракта.

— Поднимать одной троих детей, конечно, не просто. Поэтому нашла себе еще одну подработку. Благо, что график работы в парикмахерской я выстраиваю для себя сама. Иначе у меня ничего не получилось бы. Я еще при муже хотела начать работать самостоятельно, но как-то не собралась. Теперь приходится крутиться. Благодаря соцконтракту в жизни появилась стабильность, я смогла преодолеть финансовый барьер и начать свое дело.

ЕЛЕНА

Из троих подруг она самая старшая и самая опытная. Работает парикмахером с 2005 года. Елена Жаворонкова — настоящий универсал, специалист широкого профиля.

В этом салоне она со 2 ноября 2021 года. Начинала без всякой поддержки со стороны. На свои деньги купила кресло, трельяж, тумбочку, новые инструменты. А потом узнала, что может претендовать на соцконтракт. С помощью работников центра «Мои Документы» оформила необходимые документы и получила четверть миллиона на развитие своего дела.

Так как все необходимое для работы у нее уже было, Елена решила оборудовать комфортное место для клиентов, ждущих своей очереди к мастеру. Да-да, иногда здесь такое бывает, хоть и не часто. Мастера обычно работают по записи, чтобы посетителям не приходилось томиться в очередях. Но, если такое случается, они могут посидеть на удобном мягком диване за небольшим столиком, полистать журналы.

— Клиенты должны чувствовать себя у нас комфортно и уходить домой с улыбкой на лице. В нашем салоне культуре обслуживания придается очень большое значение. А еще наше правило — внимательное отношение к клиенту, который всегда прав.

Комментарий

Наталия ПОСАДНЕВА, зав. отделением по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта:

— С начала этого года жителями Добринского района оформлено 5 социальных контрактов на самозанятость по оказанию парикмахерских услуг.

Всего на сегодняшний день в районе заключено 210 социальных контрактов по всем существующим направлениям.

Телефон для справок 8 (47462) 2-26-96.