11 апреля, в 14:00, в актовом зале Липецкого филиала РАНХиГС состоится лекторий «Public Talk». Тема лектория — «Нас не догонят», гостем которого станет Ксения Казакова.

Ксения Казакова — основатель бегового клуба Lipetsk Run Club, директор Lipetsk Running, соучредитель благотворительного фонда «Больше чем добро», директор МБОУДО ГДЮЦ «Спортивный», президент Федерации триатлона Липецкой области.

Ксения Дмитриевна принимала участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий в России, таких как чемпионат мира по легкой атлетике, Мировая Лига по водному поло, Финал шести чемпионата России по волейболу и т.д.

Является организатором Липецкого бегового движения, Липецкого марафона и Липецкого полумарафона, а также бесплатных беговых семейных клубов во всех округах города Липецка Lipetsk Run Club.

«Будем говорить о спорте и жизни, и о спорте в жизни! Ксения поделится личной историей и профессиональным опытом, расскажет о том как вывести на старт город металлургов. Ксения мечтает сделать Липецк беговой столицей России, поговорим о том, что для этого уже сделано и что нас ждёт впереди», — рассказала руководитель проекта лекторий «Public talk» в академии Евгения Коротаева.