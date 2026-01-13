Как сохранить любовь к газете в цифровой век

Секрет успеха почтового отделения в д. Большая Плавица: личный контакт и безупречная доставка

В лидерах по подписке

В эпоху, когда главной проблемой печатных СМИ становятся падающие тиражи из-за сбоев в доставке, есть места, где районная газета остаётся востребованной. Отделение почтовой связи в деревне Большая Плавица — бесспорный лидер по подписке на «Добринские вести» на второе полугодие 2026 года, выполнившее плановое задание на 100 процентов. За этим успехом — кропотливая работа начальника ОПС Татьяны Сидельниковой и почтальонов Ольги Черноусовой, Светланы Петровой и Александра Сидельникова.

«Работать с людьми, а не с цифрами»

— Стараемся плотно работать с подписчиками, — делится секретом Татьяна Алексеевна. — В начале подписной кампании почтальоны предлагают населению самые разные издания, но приоритет, конечно, у нашей районки. Я сама выписываю и читаю газету много лет от корки до корки.

Бывший учитель географии, она нашла на пенсии новое призвание. Работа с людьми, бумагами и цифрами ей по душе.

— У нас порядка трехсот постоянных жителей, районную газету выписывают сто, то есть каждый третий, — рассказывает Татьяна Алексеевна. — Разговариваю с каждым, разъясняю непонятные моменты, принимаю платежи. Связь с людьми постоянная, у меня даже есть их телефоны.

Во время льготной декады подписки Татьяна Сидельникова не только собственноручно пишет объявление на первой странице свежего номера районной газеты, но и публикует информацию на сайте сельсовета, всегда оставляя свой номер, по которому ей можно позвонить в любое время.

Начальник почтового отделения попросила также отметить большую помощь и поддержку, которую оказывает ей и почтальонам начальник Тихвинского территориального отдела Александр Кондратов.

Он следит за состоянием дорог (вовремя окашивает летом и расчищает от снега зимой), бывает, даже сам помогает оформить подписку на районную газету пенсионерам с отдаленных участков.

Без права на опоздание

Главный залог доверия подписчиков, конечно, своевременная доставка издания.

— Районка выходит в четверг, и в тот же день мы ее приносим читателю, — подчеркивает начальник ОПС. — Проблем с доставкой нет, жалоб от населения по этому вопросу не поступало. У каждого почтальона участок не меньше 10 километров, но они работают ответственно. Редкий случай, если житель отдаленной улицы не получит газету в день выхода из-за позднего подвоза почты.

Читатели со стажем — пример для всех

Татьяна Алексеевна с теплотой говорит о своих самых активных подписчиках, в основном людях старшего поколения, для которых газета — неотъемлемая часть жизни на протяжении многих лет.

Александр Александрович Юшков всегда первый, кто выписывает «районку», даже не дожидаясь льготной декады. «Выписывал и буду выписывать», — говорит он.

Галина Петровна Нагубнева получает сразу несколько изданий, в том числе и «Добринские вести».

Раиса Фёдоровна Афанасьева (ей уже за 90) тоже не представляет жизни без периодики.

Таисия Георгиевна Иванова — одна из наших старейших и преданных подписчиц. Помимо «Добринских вестей», девяностолетняя жительница Большой Плавицы получает еще пять изданий «для души».

Три кита успеха

Резюмируя, Татьяна Сидельникова называет три главных условия, которые позволяют ее отделению держать планку: