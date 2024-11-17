Этот секрет хорошо знают таличанки. В Талицкой библиотеке женщины серебряного возраста из клуба «Субботея» своими руками спасают на фронте наших защитников, освоив пошив антидроновых одеял.

УКРЫЛСЯ — И ИСЧЕЗ С ЭКРАНА

— С самого начала СВО мы стараемся помогать нашим защитникам всем, чем можем, — рассказывает заведующая библиотекой и главный патриот-организатор селянок Татьяна Анатольевна Нестерова, — участвуем в сборах гуманитарной помощи, плетём сети, делаем свечи, вяжем носки. С недавней поры освоили пошив полезных на фронте одеял. Одним словом, приближаем нашу общую Победу любыми доступными для нас способами.

Библиотекарь поведала, что изначально на этот «курс кройки и шитья» их надоумили волонтёры из липецкой группы «Свеча», которые давно шьют антидроновые, или антитепловизорные одеяла.

Смысл их в том, что тепловизор, установленный на дроне, не видит человека под ним. Но только на открытой местности или в степи обязательно сверху одеяла ещё и применять маскировочную сеть. А вот почему так — секрет не станем раскрывать. Всё-таки это не шуточки или игра «Зарница» — настоящая война.

Размер таких одеял — 160 на 210 сантиметров. Требуется тут и применение укрывного материала спандбонда, из которого делают масксети. Летом он заказывается обычно зелёного цвета, осенью — коричневого или пятнистого, чтобы соответствовать окружающей природе. Но самое главное содержимое во всех этих «бутербродах», как женщины их называют, — спасательные покрывала, представляющие собой серебристо-золотую плёнку.

Наверняка, уважаемые читатели, вы обращали внимание в телепередачах, как при обнаружении людей, потерявшихся, скажем, в лесу, спасатели укутывают их в тонкую серебристую плёнку. Это и есть те самые одеяла: фольга не пропускает человеческое тепло наружу и позволяет скорее согреться. Серебристой стороной металлизированная плёнка отражает инфракрасное (тепловое) излучение подобно экрану. Если какой-либо объект, от которого исходит тепло, накрыть такой плёнкой, она будет отражать 80-90% тепла.

Называют подобные одеяла туристическими, аварийными, спасательными и даже «космическими». Они всегда имеются в арсенале людей, чья работа связана с экстремальными ситуациями. И именно такие сейчас защищают бойцов от тепловизоров, установленных на вражеских беспилотниках.

Только таличанки усовершенствовали конструкцию. Всё-таки блестящая фольга очень приметна не то, что тепловизору, а всем подряд, да и долго не греет. Вот наши землячки и придумали, как их утеплить хоть как-то. Такие одеяла напоминают плащи-невидимки. Укрылся им, особенно ночью, и пропал с экрана прибора. Другими словами, талицкие женщины собственными руками спасают жизни чьих-то сыновей, отцов, мужей и братьев — как защитников из своего Талицкого Чамлыка, так и их однополчан. Великое дело! Огромная помощь!

Татьяна Николаевна Ларина — одна из активных швей защитных одеял.

«БУТЕРБРОДЫ» ДЛЯ ЖИЗНИ

— Мы называем свои изделия «бутербродами» потому, что шьём их, чередуя, в несколько слоёв. Все материалы заказываем в Интернет-магазинах. Деньги на это и сами вкладываем, и односельчане помогают. Заказали спандбонда целый рулон, в нём — 250 метров, ширина — 160. Из одного рулона получается чуть менее 40 одеял, обычно 38 у нас выходит. Обязательно закрепляем края степлером, чтоб не сдвигалось ничего. Пришиваем ещё верёвки сантиметров по 60 длиной. И уже дома на швейных машинках женщины хорошенько прострачивают всё это дело, чтоб ничего ниоткуда не выбилось и не сползло.

Кадр из видео с фронта с благодарностью Т.А. Нестеровой и ее землячкам за маскировочные сети.

И бойцы говорят огромное спасибо своим защитницам из тыла. Есть видео, присланное Татьяне с фронта с благодарностью. Имеется и непосредственно грамота-благодарность у Т.А. Нестеровой от руководителя волонтёрского сообщества «Zа Победу 48» и президента благотворительного фонда «Воин добра» Д.О. Праскурина. За свой вклад в Победу получили грамоты и женщины из клуба «Субботея».

— У наших одеял несколько способов применения, — продолжает Татьяна Анатольевна, — их, к примеру, можно постелить на землю, они спасут от влаги и холода, пускай хоть не на сутки, но всё-таки. Их можно применять и как носилки для раненых, поскольку имеются верёвки для этого, ещё артиллеристы их нам заказали. Одеяла, не пропуская тепло, хорошо и орудие маскируют. Можно такие одеяла-покрывала накинуть и на блиндаж.

Татьяна Анатольевна сказала, что обязательно свои изделия они тестируют. Для этого просят тепловизоры у местных охотников. Те, разумеется, никогда не отказывают, участвуют в таком нужном процессе. За это время давным-давно число плащей-невидимок перевалило за сотни. Собеседница призналась, что сначала до ста досчитала, потом перестала. Надо шить — значит надо. И сколько потребуется.

— Например, на дому в Чамлык-Никольском Татьяна Георгиевна Попова, помогая нам, их шьёт. А так постоянными волонтёрами ещё трудятся вместе со мной Елена Владимировна Курбатова, Татьяна Николаевна Ларина, Альбина Владимировна Василенко, Зоя Ивановна Тарасова. Для умелиц очень важна и обратная связь с передовой: надо знать, что одеяла точно помогают. И мастерицы получают от бойцов видео со словами искренней благодарности. Ведь подобными одеяльцами можно и мотоцикл, и мотор любой техники укрыть, чтоб от него тепло не шло и не попадало на экран чужого тепловизора.

Талицкие женщины из клуба «Субботея» во главе с Т.А. Нестеровой (стоит сзади) делают большое дело, приближая общую Победу.

— Лично у меня никого нет на фронте, — размышляет Т.А. Нестерова, — только СВО — это всенародное дело и касается оно каждого в нашей стране. Я так считаю. Тыл просто обязан помогать бойцам, пока они нас защищают на фронте.