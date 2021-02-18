Стартовала весенняя сессия проекта «Грамотный инвестор». Эксперты Банка России проводят бесплатные вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов. Занятия продлятся до 21 мая. Об этом сообщили в Отделении Липецк Банка России.

На вебинарах слушатели получат представление о том, как выбрать стратегию инвестирования, исходя из своих потребностей и целей, а также научатся оценивать риски и строить финансовые планы с учетом инфляции.

К дистанционным занятиям можно подключиться группами или индивидуально. Просмотр вебинаров возможен только со стационарного компьютера или ноутбука. Подробнее о проекте: https://dni-fg.ru/wiw.

– Инвестирование всегда связано с повышенным риском, и можно потерять все свои деньги в результате неудачного стечения обстоятельств на фондовом рынке. Полученные на вебинарах знания помогут оценить степень риска и принять взвешенное решение, – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Татьяна Божко.

Кроме того, Банк России напоминает, что до 23 апреля проходит весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности для молодежи. Учащиеся школ и колледжей из Липецкой области посетили уже около 800 дистанционных занятий.

Новые знания могут также получить пенсионеры и работники учреждений социального обслуживания пожилых людей – для них Банк России проводит интерактивные занятия в рамках проекта https://pensionfg.ru/.