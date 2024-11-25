В Добринском районе в течение месяца проходило межведомственное профилактическое мероприятие «Всеобуч». Его цель — выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

По данным отдела статистики на 1 января 2023 года, в нашем районе насчитывается 5573 несовершеннолетних (от 0 до 18 лет). На начало 2024-2025 учебного года к занятиям приступил 2551 человек, 4 — по форме семейного обучения. По итогам августовского учета и ежедневного мониторинга обучающихся, не приступивших к обучению или систематически пропускающих занятия, нет.

Устроены в учебные заведения и дети, прибывшие из Курской области (4 человека). Все они обеспечены бесплатным горячим питанием.

Для получения качественного образования в образовательных учреждениях созданы соответствующие условия: организованы подвоз и горячее питание; налажено сотрудничество с Центром занятости населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних; работают спортивные секции и клубы, технические и общеразвивающие программы дополнительного образования, отряды юнармейцев, добровольцев и юидовцев, школьные театры.

В современном мире дети подвергаются множеству негативных влияний, поэтому во всех общеобразовательных организациях созданы психологические службы, разработаны антибуллинговые программы.

УВЛЕЧЬ ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ

В этом году 48 человек зачислены на 1 курс филиала Усманского промышленно-технологического колледжа п. Добринка. Органами системы профилактики и педагогами проведены 2 рейдовых мероприятия, в ходе которых посетили по месту учебы и жительства 55 учащихся.

Также на базе колледжа проведено родительское собрание. Родителям учащихся разъяснена административная ответственность за невыполнение обязанностей в части обучения и воспитания несовершеннолетних. Им напомнили, что за противоправные деяния может наступить уже и уголовная ответственность. Чтобы этого не случилось, родителям предложено усилить контроль за посещением детьми учебных занятий и их успеваемостью.

О необходимости такой работы говорит следующий факт: на начало сентября 2024 года на учете в органах системы профилактики состояли 6 человек из числа учащихся колледжа. С каждым из них проводится индивидуальная профилактическая работа не только для выяснения их проблем, но и интересов, наклонностей. Для организации полезной занятости, в том числе и этих ребят, в образовательном учреждении работают кружки и секции: «Декоративное растениеводство», «Кулинарное искусство», «Литературный образ», «Эстрадный вокал», «Футбол».

Большая воспитательная роль отводится добровольческому объединению «Добринец», созданному на базе колледжа, в состав которого входят ребята, состоящие на профилактических учетах. Они совместно с руководителем объединения Н.А. Расторгуевым участвуют в различных мероприятиях, в том числе Неделях добра, где оказывают помощь престарелым жителям поселка.

В филиале колледжа проводятся многочисленные соревнования и Дни здоровья.

НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ, НО И ПОМОЩЬ

В рамках «Всеобуча» комиссией совместно с филиалом №4 по Добринскомсу району ОБУ «ЦСЗН» было организовано посещение семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, для обеспечения устройства в учреждения здравоохранения, социальной защиты и образования. Четыре семьи с малолетними детьми были направлены в детское отделение ГУЗ «Добринская ЦРБ» для прохождения медицинского обследования и дальнейшего определения в реабилитационно-кризисные центры г. Липецка и области для оздоровления.

Им оказана гуманитарная помощь, а также помощь в сборе документов для предоставления мер социальной поддержки. Администрация района, в свою очередь, одобрила выделение денежных средств этим семьям в связи с трудной жизненной ситуацией.

Наталия КУДРЯВЦЕВА,

главный специалист-эксперт комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В проведении «Всеобуча» были задействованы 20 сотрудников ОМВД по Добринскому району. Ими привлечено 5 подростков-правонарушителей и 5 взрослых лиц к административной ответственности.

Было организовано 5 посещений общеобразовательных учреждений, в том числе 2 — филиала колледжа, где с учащимися были проведены профилактические беседы.

За этот период в КДН и ЗП из органов и учреждений системы профилактики поступило 5 сообщений о несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия, о родителях, не исполняющих обязанности по обучению детей и семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с органами системы профилактики правонарушений проведено 7 рейдов с целью выявления родителей, злостно уклоняющихся от воспитания, содержания и обучения детей, а также в местах массового пребывания молодежи.