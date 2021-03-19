Прокурор Советского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158, ст. 264.1, 228.1 ч.1, 222 ч.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый 1990 года рождения в феврале 2019 года совершил хищение велосипеда из тамбура подъезда одного из многоквартирных домов, причинив потерпевшему ущерб в размере 10 тыс. рублей.

Он же 31.10.2020 года, будучи ранее судимым за пьяную езду, был остановлен сотрудниками ГИБДД при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

07.11.2020 он же сбыл своему знакомому наркотическое средство синтетического происхождения.

В ходе обыска в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела, в его жилище были обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы, сообщает прокуратура Советского района г. Липецка.