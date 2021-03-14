Традиционные проводы зимы прошли сегодня в различных районах областного центра. Программа «Липецкий самовар» имела спортивную направленность, поэтому для липчан приготовили множество исконно-русских подвижных игр, рассчитанных на любой возраст и физическую подготовку, сообщает пресс-служба мэрии г. Липецка.

С самым вкусным и весенним праздником липчан поздравила глава города Евгения Уваркина.

– Пусть наконец-то уходят холода, а вокруг нас и в наших сердцах цветёт весна! Надеюсь, что гулянья пришлись липчанам по душе. Сегодня еще один важный праздник — Прощёное воскресенье. Поэтому прошу прощения, если обидела кого-то своим действием или словом.

Парки города в этот день разделили на тематические зоны – место нашлось место для гиревиков, покорителей масленичного столба, любителей активного отдыха и желающих насладиться творческими номерами от звёзд липецкой сцены.

С утра в Нижнем парке развернулась программа для детей. Малышей веселили аниматоры и скоморохи. За настроение гостей также отвечала музыка – народная, отзывающаяся в сердцах и зовущая танцевать.

– Очень здорово, что в этом году гулянья всё-таки состоялись. И важно, что празднование Масленицы — это дань нашим традициям, нашим корням, – рассказывает Наталья Фролова, пришедшая в парк с сыном и дочкой. – Именно на таких праздниках у детей появляется возможность прикоснуться к родной культуре и прочувствовать всю радость народного праздника.

Фишкой парка Победы стали сражения на мечах от клуба фехтования и стрельбы из лука «Варяг». Взрослые и дети могли почувствовать себя средневековыми рыцарями.

– Мы предлагаем взять в руки мягкие мечи и пофехтовать с нашими ребятам или со своими друзьями, – говорит руководитель клуба Евгений Панин, – Для защиты обязательно нужно надеть шлем. Инструктор рассказывает о правилах боя, но есть те, кому хочется повеселиться и от души «подубасить» друг друга. Это не запрещено. Главное соблюдать меры предосторожности — не совершать броски, удушающие приёмы, бить руками и ногами.

Не менее ярко и зажигательно проводили русскую зиму и в других районах города. Так, масленичные гулянья были организованы в Сселках по инициативе местных жителей и при поддержке управления Правобережным округом администрации города. Мероприятие началось с концерта, подготовленного дворцом культуры «Сокол». Главный номер – выступление сселковского детского ансамбля «Диво». В насыщенную программу праздника вошли традиционные заклички на весну, русские народные и зажигательные цыганские танцы, перетягивание каната и многое другое. Ученики школы № 35 вместе с родителями организовали ярмарку поделок, не обошлось и без угощений – блинов, пряников и чая из настоящего русского самовара. Местом притяжения детворы стали эстафеты, организованные муниципальным учреждением «Спортивный город». Все участники получили призы, активные жители – благодарственные письма от мэрии и ценные призы от спонсоров.

Праздник завершился традиционным сожжением масленичных чучел. Сюрпризом для всех стал фейерверк из самоваров, установленных рядом с куклами, символизирующими зиму. Пиротехнические установки при зажжении шипели, пускали искры и выдавали облака цветного дыма.