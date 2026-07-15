Как в лицее растят будущих медиков

В лицее №1 п. Добринка уже не первый год действует медицинский класс. В прошлом учебном году в нём занимались 15 школьников с 8‑го по 11‑й классы. Для них учёба здесь — не просто дополнительные занятия, а настоящий профессиональный старт. Руководит медклассом Светлана Сергеевна Курбанова.

— Сюда школьники приходят не случайно, — говорит она, — дети целенаправленно выбирают этот путь, чтобы примерить на себя профессию врача ещё до выпускного. И статистика говорит сама за себя: практически все одиннадцатиклассники из медкласса ежегодно поступают в медвузы. Для ребят это — подтверждение, что они не ошиблись с выбором, а для нас, педагогов, — лучшая награда за труд.

Важнейшая часть подготовки — практика. Каждую субботу в последней четверти лицеисты посещали Усманский медколледж, где вместе с профессионалами погружались в специальность «Сестринское дело». Тут велась отработка навыков на макетах, дети учились постановке уколов и алгоритмам первой помощи. Но не менее важно и то, чему не всегда учат по учебникам: умение говорить с пациентом, слышать его, сохранять спокойствие в стрессовой ситуации.

Обучение в медколледже Усмани длилось почти 2 месяца и потом подошло к логичному этапу — экзамену. Сейчас ребята ждут получения сертификатов — документа, который станет не только подтверждением пройденного пути, но и личным доказательством того, что они действительно готовы к медицинской профессии.

— Главная цель медкласса — профориентация, — отмечает Светлана Сергеевна, — желание помочь подростку осознанно подойти к выбору. Ведь медицина — это тяжёлый труд, постоянная учёба и огромная ответственность.

Медкласс продолжит свою работу в наступающем учебном году. Сюда придут новые учащиеся, чтобы тоже сделать свой первый шаг к профессии, которая требует не только ума и памяти, но и большого сердца.