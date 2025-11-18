Как в Мазейском поселении наводят порядок

В Мазейском сельсовете весной и летом активно велись работы, направленные на улучшение качества жизни населения и поддержание порядка. В рамках программы по улучшению системы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории поселения было дополнительно установлено 14 пластиковых контейнеров.

Новые емкости появились на улицах деревень Заря, 2-я Александровка и села Мазейка. Это позволит селянам максимально эффективно избавляться от бытового мусора.

«Мы продолжим системную работу по созданию современной инфраструктуры обращения с ТКО. Это необходимо для улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни в регионе», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, для удобства посетителей местного кладбища, рядом с уже имеющимся, появился вместительный бункер-накопитель («лодочка») объемом 8 кубических метров.

На местном кладбище также были спилены три аварийных дерева, представлявших опасность для посетителей и надгробий. На плотине в деревне Заря, соединяющей улицу Титова и мастерские ООО СХП «Добринский», выполнили кронирование тополей.