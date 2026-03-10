Как волонтёры закрывали заявки бойцов

Группа волонтёров на предоставленном администрацией Добринского округа автомобиле отвезла «за ленточку» очередную партию гуманитарного груза.
— Благодаря помощи жителей и руководству нашего муниципалитета в лице главы округа Александра Пасынкова и его заместителя Олега Малыхина, — говорит военный волонтёр и администратор добровольческой группы «ZOV Добринских казаков» в сети Интернет Алексей Атисков, — удалось закрыть сразу несколько заявок земляков, которые защищают нас на передовой. В гуманитарный груз вошли тёплые вещи, матрацы и одеяла, спальные мешки, печи-буржуйки, бензогенераторы, топоры, молотки, пилы, шуруповёрты, маскировочные сети, влажные салфетки, блиндажные свечи. Огромная помощь поступает от индивидуальных предпринимателей, руководителей фермерских хозяйств. В наш пункт сбора гуманитарной помощи привозили продукты питания, сладости, кофе, домашнюю выпечку и многое другое. Спасибо всем, кто помогает нашим воинам.
Начальник Нижнематрёнского территориального отдела Сергей Бирюков в своём населённом пункте объявил сбор средств для приобретения автомобиля повышенной проходимости марки «Нива», в котором нуждается подразделение нашего земляка с позывным «Шип». В короткое время автомобиль был найден.
Нижнематрёнцы собрали часть средств на его приобретение. Остальную сумму удалось найти благодаря главе округа и предпринимательскому сообществу. Авто отремонтировали, а перед его отправкой на фронт настоятель храма Космы и Дамиана в с. Талицкий Чамлык иерей Илья Исаев совершил чин освящения.
К погрузке гуманитарной помощи подключились волонтёры и даже участники спецоперации, которые были в отпуске. За два часа работы «Газель» была забита полностью гуманитаркой. Её объём впечатлял. Но ведь и военным волонтёрам предстояло побывать на 10 адресах, где воюют наши земляки. Помимо «Шипа», груз доставили «Ерёме», «Ильдару», «Дальнобою», «Доку», «Стёпе», «Скату», «Чику», «Нигеру», «Оводу» в Донецкую и Луганскую Республики, Запорожскую и Херсонскую области.
На данный момент военные волонтёры уже вернулись обратно. Как рассказал Алексей Атисков, наши ребята «за ленточкой» были очень благодарны всем добринцам, кто внёс свой вклад в закрытие их заявок. И особую признательность бойцы выразили учащимся школ и воспитанникам детских садов, которые написали трогательные письма на фронт. Их наши ребята хранят под сердцем…
***
Команды разные бывают,
А наша точно – «Монолит»!
Пусть о команде
Нашей знают!
Она горой за всех стоит!
Тяжелый груз несут ребята,
Что защищают рубежи,
И в «Монолите»
помнят свято:
«Ты в нужный час
их поддержи!»
И чай, и души, и носочки…
Вновь отправляем пацанам,
Чуть-чуть чтоб скрасить
их денечки
И на душе спокойней нам.
Напишут письма
детки наши,
Поделятся теплом сердец!
Их Лёшка Атисков доставит,
Лишь бы войне
пришел конец!
Не на словах мы, а на деле
Поддерживаем всех
своих солдат.
Врага пусть держат
в черном теле
И возвращаются назад.
Где все их ждем мы с нетерпеньем,
Чтоб вновь собраться
за столом.
В том не было
и нет сомненья:
Мы так ПОБЕДЫ
нашей ждем!
Мария Кудряшова.