Как волонтёры закрывали заявки бойцов

Военные волонтеры и их помощники загрузили целый автомобиль нужными для фронта вещами и продуктами. Транспорт для поездки выделила администрация округа.

Группа волонтёров на предоставленном администрацией Добринского округа автомобиле отвезла «за ленточку» очередную партию гуманитарного груза.

— Благодаря помощи жителей и руководству нашего муниципалитета в лице главы округа Александра Пасынкова и его заместителя Олега Малыхина, — говорит военный волонтёр и администратор добровольческой группы «ZOV Добринских казаков» в сети Интернет Алексей Атисков, — удалось закрыть сразу несколько заявок земляков, которые защищают нас на передовой. В гуманитарный груз вошли тёплые вещи, матрацы и одеяла, спальные мешки, печи-буржуйки, бензогенераторы, топоры, молотки, пилы, шуруповёрты, маскировочные сети, влажные салфетки, блиндажные свечи. Огромная помощь поступает от индивидуальных предпринимателей, руководителей фермерских хозяйств. В наш пункт сбора гуманитарной помощи привозили продукты питания, сладости, кофе, домашнюю выпечку и многое другое. Спасибо всем, кто помогает нашим воинам.

Автомобиль «Нива» и спортивный мотоцикл, приобретенные на пожертвования благотворителей, волонтеры доставили «за ленточку».

Начальник Нижнематрёнского территориального отдела Сергей Бирюков в своём населённом пункте объявил сбор средств для приобретения автомобиля повышенной проходимости марки «Нива», в котором нуждается подразделение нашего земляка с позывным «Шип». В короткое время автомобиль был найден.

Маскировочные сети — неотъемлемая часть каждой партии гуманитарного груза.

Нижнематрёнцы собрали часть средств на его приобретение. Остальную сумму удалось найти благодаря главе округа и предпринимательскому сообществу. Авто отремонтировали, а перед его отправкой на фронт настоятель храма Космы и Дамиана в с. Талицкий Чамлык иерей Илья Исаев совершил чин освящения.

К погрузке гуманитарной помощи подключились волонтёры и даже участники спецоперации, которые были в отпуске. За два часа работы «Газель» была забита полностью гуманитаркой. Её объём впечатлял. Но ведь и военным волонтёрам предстояло побывать на 10 адресах, где воюют наши земляки. Помимо «Шипа», груз доставили «Ерёме», «Ильдару», «Дальнобою», «Доку», «Стёпе», «Скату», «Чику», «Нигеру», «Оводу» в Донецкую и Луганскую Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Сергей Бирюков из Нижней Матренки передал ключи от «Нивы» нашему земляку с позывным «Шип».

Спортивный мотоцикл передали бойцу с позывным «Овод».

Разгрузка очередной партии гуманитарной помощи.

На данный момент военные волонтёры уже вернулись обратно. Как рассказал Алексей Атисков, наши ребята «за ленточкой» были очень благодарны всем добринцам, кто внёс свой вклад в закрытие их заявок. И особую признательность бойцы выразили учащимся школ и воспитанникам детских садов, которые написали трогательные письма на фронт. Их наши ребята хранят под сердцем…

***

Команды разные бывают,

А наша точно – «Монолит»!

Пусть о команде

Нашей знают!

Она горой за всех стоит!

Тяжелый груз несут ребята,

Что защищают рубежи,

И в «Монолите»

помнят свято:

«Ты в нужный час

их поддержи!»

И чай, и души, и носочки…

Вновь отправляем пацанам,

Чуть-чуть чтоб скрасить

их денечки

И на душе спокойней нам.

Напишут письма

детки наши,

Поделятся теплом сердец!

Их Лёшка Атисков доставит,

Лишь бы войне

пришел конец!

Не на словах мы, а на деле

Поддерживаем всех

своих солдат.

Врага пусть держат

в черном теле

И возвращаются назад.

Где все их ждем мы с нетерпеньем,

Чтоб вновь собраться

за столом.

В том не было

и нет сомненья:

Мы так ПОБЕДЫ

нашей ждем!

Мария Кудряшова.