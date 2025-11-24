Как воспитать патриотизм у молодежи?

В прошлом номере «Добринских вестей» мы дали анонс со встречи областного ветеранского актива со школьниками станции Хворостянка и гимназии с. Ольговка. Более подробно об этом мероприятии мы расскажем в сегодняшнем материале.

ДВА ГЕРОЯ, ДВЕ СУДЬБЫ

Во встрече со школьниками участвовали председатель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Леонид Гусев, Герой Советского Союза Юрий Чурилов, глава Добринского района Александр Пасынков, председатель районного совета ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина. Говорили о патриотическом воспитании молодежи на примере знаменитых людей, которые ранее жили рядом с нами.

После встречи почетных гостей все переместились в «Точку роста», где и прошла основная часть мероприятия. Патриотическая часть образовательного процесса хорошо налажена и в Хворостянской школе, и в гимназии села Ольговка. Учащиеся представили в виде презентаций свои исследовательские работы.

Командир краеведческого отряда «Поиск» патриотического клуба «Держава» гимназии имени Героя Советского Союза Ивана Михайловича Макаренкова с. Ольговка (руководитель клуба О.И. Юденко) Анна Обухова рассказала о своем прославленном земляке. Большую помощь в этом Анне оказали педагоги, поделившиеся информацией и воспоминаниями об И.М. Макаренкове, который был частым гостем в гимназии. Тогда еще в Ольговской школе в 80-90-е годы прошлого века ежегодно проходили спортивные соревнования по тяжелой атлетике на приз И.М. Макаренкова.

Рассказав подробную биографию Героя, Анна представила слайды с архивными фотографиями, показала дом, где он жил (на этом месте сейчас стоит дом других людей, и на нем в 2020 году был установлен баннер с надписью, что здесь родился, вырос и жил Герой Советского Союза Иван Михайлович Макаренков).

Говоря о боевом пути прославленного земляка, юная исследовательница подробно рассказала о крепкой дружбе Ивана Макаренкова и командира роты старшего лейтенанта Дмитрия Осатюка. О том, как они на Т-60 выделывали разные маневры, могли даже станцевать «балет», который и сыграл решающую роль при прорыве кольца блокады Ленинграда в январе 1943 года. А будучи на лечении после ранения в госпитале, Иван Михайлович узнал из газеты «Правда» об Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему и его командиру званий Героя Советского Союза за проявленные геройство и отвагу при прорыве блокады Ленинграда.

После тяжелого ранения ему ампутировали ногу. Он вернулся домой, обзавелся семьей. Семья Макаренкова принимает решение переехать в Липецк, где он ведет активную патриотическую работу среди молодежи города и области. Но связь со знаменитым земляком в Ольговской школе не теряли, вели с ним переписку. Неоднократно делегации педагогов и обучающихся посещали экспозиции об И.М. Макаренкове в музее НЛМК.

К сожалению, Иван Михайлович не дожил до того дня, когда гимназии в 2007 году было присвоено его имя. Он умер в 2004 году.

9 мая 2007 года у здания гимназии состоялось торжественное открытие памятника И.М. Макаренкову. На нем присутствовали родные героя: жена, дети, сестра. И сейчас патриотическая работа в гимназии последовательно продолжается и включает в себя многочисленные мероприятия, посвященные как знаменитому Герою Советского Союза, так и землякам, воевавшим в Афганистане, Чечне, а теперь и в зоне специальной военной операции.

Не менее яркой и насыщенной была жизнь первого Героя России Суламбека Сусаркуловича Осканова, который получил это высокое звание посмертно, а его имя было присвоено Хворостянской общеобразовательной школе. Об этом подробно гостям рассказали семиклассники Иван Соломонов и Екатерина Малярчук.

В своей презентации они со слов родственников, коллег по работе отметили, что Суламбек Сусаркулович был человеком добрым, открытым, прямым, абсолютно бесхитростным и бескорыстным, душевно щедрым, чем притягивал к себе других людей. Уже на протяжении более чем тридцати лет в школе бережно хранят память о С.С. Осканове, который ценой своей жизни спас станцию Хворостянка от трагических последствий. Гости узнали, что в школе в день гибели Героя проводятся памятные мероприятия, а на месте, где разбился военный летчик, проходит масштабный митинг. Сами школьники ухаживают за памятной стелой. В текущем году здесь были посажены кусты роз, пересажены туи.

Также в школе проводятся конкурсы рисунков и сочинений, памятные спортивные акции: велопробег, лыжные гонки. Значимое событие для хворостянских школьников произошло в 2023 году, когда их пригласили на родину Героя, в Ингушетию. Поездка была запланирована полномочным представителем Республики Ингушетия в Липецкой области Бей-Али Бекботовым при поддержке администрации Добринского района.

Во время обсуждения презентаций своими воспоминаниями об И.М. Макаренкове и С.С. Осканове поделился с присутствующими Герой Советского Союза Юрий Чурилов.

— Мне довелось лично встречаться с этими легендарными людьми, — сказал Юрий Иванович. — С Иваном Михайловичем я неоднократно общался, а Суламбек Сусаркулович принимал меня на службу военным летчиком. Это были добрые, отзывчивые люди, но одновременно требовательные. И это очень хорошо, что вы бережно храните память о них.

В свою очередь, глава Добринского района Александр Пасынков поблагодарил отдел образования, педагогические коллективы образовательных учреждений за то, что они ведут планомерную работу по патриотическому воспитанию детей на примерах героев Великой Отечественной войны, других локальных конфликтов, и, что самое важное, — своих земляков, которые сейчас героически защищают Родину в зоне специальной военной операции…

МУЗЕЙ ВМЕСТО УГОЛКА ПАМЯТИ

После просмотра исследовательских презентаций вся внушительная делегация переместилась в Уголок Памяти, который посвящен С.С. Осканову. Здесь девятиклассник Сергей Комолых и десятиклассница Варвара Михина провели для гостей небольшую экскурсию.

Инициаторами его создания стали педагоги Наталья Соломонова и Екатерина Сомова. Свою помощь педагогам оказывали родители детей, которые участвовали в поездке в Республику Ингушетия. В Уголке Памяти представлены личные вещи С.С. Осканова, а также подарки, книги, которые были привезены от родственников и земляков Героя. К примеру, одна из книг была подарена бывшим руководителем Республики Ингушетия (ныне заместитель министра обороны) Юнус-Беком Евкуровым, который был на одном из памятных митингов на месте гибели Осканова.

Каждый из гостей лично посмотрел небольшую экспозицию, которая пока еще находится в стадии сбора информации и экспонатов. К ее пополнению подключились активисты местного отделения Движения Первых. Председатель районного совета ветеранов Т.В. Шигина посоветовала педагогическому коллективу и школьникам выбрать в здании место для полноценного музея. А руководитель муниципалитета А.Н. Пасынков проинформировал собравшихся, что в планах на будущий год — капитальный ремонт внутри здания школы. И выразил уверенность, что после преображения место под полноценный музей наверняка найдется.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПОЕЗДКИ В ИНГУШЕТИЮ

Еще одним местом, где побывали гости, стал баннер с фотографиями из поездок в Республику Ингушетия. Об этом подробно рассказала педагог Наталья Соломонова, которая с детьми дважды побывала на ингушской земле. Первая такая поездка произошла в 2017 году. Наталье Александровне и детям тогда очень понравился радушный прием ингушской стороны. А многочисленные подарки от родственников и земляков С.С. Осканова стали первыми экспонатами Уголка Памяти в Хворостянской школе.

Вторая поездка хворостянцев в Ингушетию была в 2023 году. Оплачивала тур ингушская сторона.

— С самых первых минут, как только мы ступили на ингушскую землю, — говорит Наталья Александровна, — нас окружили таким вниманием, любовью, что трудно передать словами чувства, переполнившие нас. Как самых родных, давно знакомых людей встречали гостей.

Хворостянские школьники посетили школу №1, с. Плиево, где учился С.С. Осканов, школу №2, где расположен посвященный ему музей, побывали в других достопримечательных местах Ингушетии. Ребята привезли с собой незабываемые впечатления от поездки, а также многочисленные подарки, которые пополнили школьный Уголок Памяти.

Подводя общие итоги мероприятия, председатель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Леонид Гусев поблагодарил школьников и педагогов за бережное отношение к памяти знаменитых земляков, районный совет ветеранов — за организацию такого познавательного мероприятия, администрацию Добринского района — за всемерную поддержку ветеранской общественной организации и выразил желание еще не раз встретиться со школьниками нашего муниципалитета.

«Патриотическое воспитание – это системная работа, в которой должны быть задействованы и семья, и школа, и общественные организации, и, конечно, ветеранское сообщество. Очень важно на конкретных примерах героев-земляков показывать молодому поколению, что такое настоящая любовь к Родине, мужество и героизм», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.