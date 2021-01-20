В декабре 2020 года индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,9%, с начала года – 106,1%. Такие цифры приводит Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в декабре 2020 года выросли на 2,0%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 8,2%.

Среди продовольственных товаров наибольшие темпы роста цен отмечены на яйца – на 12%, майонез – на 4, охлажденные и мороженые куры – на 3, сливочное масло, питьевое молоко, мясо индейки, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты – на 2, говядину, муку, кондитерские изделия, свинину, мясные субпродукты, сыры, фруктовые соки – на 1%.

Среди плодоовощной продукции, цены на которую выросли в целом на 13%, овощи подорожали в 1,4 раза, картофель – на 16%). Одновременно с этим цены на сахар снизились на 6%, крупы и бобовые – на 1%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце декабря 2020 года составила 3901 рубль в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября его стоимость увеличилась на 3,2% (с начала года – на 14%).

Цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,2% (за двенадцать месяцев 2020 года – на 5,6%).

В группе непродовольственных товаров следует отметить повышение цен на товары для животных – на 3%, строительные материалы, инструменты и оборудование, свежесрезанные цветы – на 2, новые легковые автомобили иностранной марки, металлическую посуду, чулочно-носочные изделия, парфюмерно-косметические товары, галантерейные изделия, ковры, ковровые изделия, медицинские товары, телерадиотовары – на 0,5-1%. Одновременно с этим цены на моющие и чистящие средства снизились на 2%, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%.

Цены и тарифы на услуги в декабре 2020 года увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (по сравнению с декабрем 2019 года – на 3,8%).

Среди наблюдаемых видов услуг подорожала стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 12%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 7, плата за пользование потребительским кредитом – на 5, плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 4, оплата первичного консультативного приема у врача специалиста – на 2, стоимость общего анализа крови – на 1%. Вместе с тем стали дешевле билеты в театр – на 3%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 2, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 1%.

Каждую неделю в Липецкстате собирают данные по 102 позициям, ежемесячно – по 512 товарам и услугам в г. Липецке и г. Ельце.