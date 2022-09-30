1 октября будет отмечаться День пожилых людей. Праздник призван напомнить о том, как важно проявлять заботу и уважение к пенсионерам, в том числе по вопросам, связанным с защитой финансов от мошенников. Как более «продвинутые» в современных технологиях дети и внуки могут оградить своих бабушек и дедушек от финансовых пирамид, рассказывает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

«Существует вид финансовых пирамид, ориентированный именно на пенсионеров. Они называют себя «кассами взаимопомощи», маскируются под потребительские общества или кооперативы. Предлагают вложения в фермерские хозяйства, в разработку новых лекарственных препаратов и другие проекты. Но при этом зачастую даже не могут толком объяснить, на что именно идут средства», – поясняет эксперт Банка России.

Сомнительные организации обещают пенсионерам повышенный процент от вложений, гарантируют прибыль и уверяют, что все деньги застрахованы. На

самом деле это – ложь.

Сотрудники таких компаний могут обзванивать потенциальных жертв, размещать рекламу в газетах. Бывает, пожилые люди оказываются в финансовой пирамиде по рекомендации соседей или друзей, которые, также не разобравшись, вложили средства. Подобные компании имеют как физические офисы, так и действуют онлайн.

«Расскажите своим бабушкам и дедушкам о том, что проверить финансовую компанию можно на сайте cbr.ru, и при необходимости помогите им войти на Интернет-ресурс. Здесь же расположен список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. С ним необходимо ознакомиться, прежде чем иметь дело с любой финансовой компанией. Это обезопасит ваших родственников от материальных потерь», – резюмирует Оксана Щеглова.