В Плавицком ДК на широкую ногу поставлена работа с участниками художественной самодеятельности. Выступают тут и семейные пары.

ХОТЬ ТЫ УЧИТЕЛЬ, ХОТЬ ИНЖЕНЕР…

Как только построили новый Центр культуры, то ещё более эту работу подняли на высоту.

— Прямо сразу на двери современного ДК, — рассказывает Сергей Верзилин, один из постоянных участников всех плавицких концертов, — повесили объявление: «Кто может хорошо петь или хочет этому научиться, приглашаем!». В художественной самодеятельности должна быть массовость, к этому надо стремиться.

Владимир Свинцов, Ольга Токарева, Елена Глотова и Сергей Верзилин принимают участие во всех мероприятиях. Нередко в таком же составе выступают на сцене.

То же самое говорит и директор этого культурного центра Алла Свинцова:

— С людьми нужно работать. У нас все репетиции и сами концерты тепло протекают, люди приходят сюда душу отвести. После выступлений мы обязательно анализируем каждое мероприятие.

И Алла Николаевна перечислила бессменных артистов. Разумеется, все они работают в различных сферах, многие — на сахарном заводе. Часто выступают на сцене супруги.

Семейная пара Ларисы и Александра Игуменовых часто радует зрителей своими выступлениями.

— Это, к примеру, семья Игуменовых Ларисы и Александра, она учитель, её муж — инженер службы готовой продукции; чета Токаревых Ольги и Вячеслава, которые тоже трудятся на сахарном заводе. Поют у нас и начальник службы основного производства, и его заместитель, а также старший фельдшер здравпункта Наталия Пикалова, кстати, она сестра Ларисы. Мы всех ценим! Сейчас привлекаем к концертам молодёжь, чтоб было потом кому сменить старшее поколение.

Молодое поколение артистов исполнило песню советского периода «Старый клён».

Перечислить по списку каждого просто нет возможности, тем более что концерты организуются в этом новом Центре культуры на все праздники и значимые даты. А вот с некоторыми из участников, наверно, не пропустивших ни одного из подобных мероприятий, побеседовать довелось. С кем-то поговорили по телефону. Всё-таки люди работают — не всегда возможны личные встречи.

Ольга Токарева и Елена Глотова давно спелись.

Ольга Токарева приехала в наш район из Грязей, сначала с супругом там на сахарном заводе работали, потом на родину мужа перебрались. Ольга в последнее время — бессменная участница концертов. Её обаяние никого в зале не оставляет равнодушным. У Ольги масса поклонников и поклонниц, а художественное руководство ДК, зная об этом, может даже изменить время концерта, если певица на работе по графику.

По признанию самой О. Токаревой, музыка всегда была в её жизни, хотя по образованию она — человек совершенно далёкий от музыки: инженер-технолог. Две их с Вячеславом дочки пока не поют. Но есть надежда, поскольку младшая Полина посещает музыкальную школу по классу «гитара».

И, тем не менее, удалось найти человека из всех самодеятельных, кто азы музыки когда-то изучал на профессиональной основе, но сейчас тоже по роду своей основной деятельности далека от этого. Скорее, наоборот, её труд требует молчания, чтобы не мешать читателям: Елена Глотова работает ведущим библиотекарем Богородицкой сельской библиотеки.

ЕСЛИ МУЖ ПОДАРИЛ БАЯН

Как оказалось, ещё в начальной школе Елена своей первой учительнице Тамаре Алексеевне Ломакиной всегда заявляла: «Буду артисткой!». Сама этого не помнит, но педагог, потом ставшая её же коллегой, напомнила и теперь является одной из главных поклонниц своей ученицы и постоянных зрительниц.

Елена Глотова хоть в детстве и выучилась на баянистку, но баян совсем недавно муж подарил.

— Я в школьные годы окончила нашу Плавицкую музыкальную школу по классу «баян», очень любила занятия своего преподавателя Алексея Анатольевича Якимова. Поступила учиться в Елецкий пединститут на факультет начального образования с музыкой. Правда, в школе лишь год работала…

А вот с музыкой Елена не расставалась никогда. Пела ещё в детском садике, обязательно на всех концертах в Ольговской школе, потом — в институте. Певческий стаж — более 40 лет. Это в два раза больше, чем на её основной работе в библиотеке.

Трое детей тоже унаследовали любовь к музыке от мамы, также учились в родной музыкальной школе. Дочь Александра и старший сын Сергей стали, как и она, баянистами, младший Иван — балалаечником. По мнению Елены, он более всех «пристрастился» к музыке, вместе участвуют в концертах. А двое других с папой — зрители.

— Муж Николай Владимирович — начальник смены в ТЭЦ (её раньше сердцем завода называли), относится к моему увлечению с пониманием. Супруг даже подарил баян: ранее у меня никогда инструмента не было. Во время учёбы в музыкальной школе заимствовала у своего наставника. Баян стал нашим семейным инструментом. И я теперь на слух могу подобрать народную или застольную песню, когда мы собираемся всей семьёй.

Зажигательный номер представили Наталья Пикалова и Александр Игуменов.

ТУФЛИ, МАКИЯЖ, ПРИЧЁСКА

Николай обязательно приходит на мероприятия в ДК посмотреть на жену. Если не получается, то глядит запись концерта. Я тоже не раз смотрела эти выступления самодеятельных артистов из Плавицы и обратила внимание на то, что женщины выглядят, как настоящие артистки: причёски, макияж. Меняют наряды и туфли к очередному празднику, более того — если поют несколько песен, то под каждую — отдельное убранство. Спросила у собеседницы: это они сами так наряжаются или от них требуют? Елена засмеялась:

— Наряды и туфли, конечно, сами покупаем по своему желанию. Никто не трясёт с нас, но хочется соответствовать, чтобы радость зрителю доставлять не только исполнением, но и своим внешним видом.

Выступления плавицких артистов всегда проходят при полном зале зрителей.

Елена Васильевна высказала, думается, общее мнение всех своих коллег по сцене: аплодисменты и весёлое настроение зрителей для них самая большая награда. Наоборот, очень их огорчали пандемийные годы: зал пустой, концерт записывался. Никакой обратной связи: понравилась песня или нет. И тут надо подчеркнуть, что вовлечены участники самодеятельности в музыкальный процесс на самом деле всей душой, поскольку никакой оплаты за это не получают.

— Волнуемся всегда перед каждой песней. Но выходишь на сцену и всё! Слова обязательно зубрим. Иначе наш художественный руководитель Владимир Александрович Свинцов просто не допустит до сцены. Он и к себе в этом плане требователен, и к нам. Всё должно быть только на профессиональном уровне, хоть мы и самодеятельность. Репетируем, особенно перед концертами, по два часа два-три раза в неделю. Например, я в библиотеке до 17 часов, потом — репетиция до 7 вечера. Стараюсь утром дома все дела переделать.

Также, по её словам, певцы не держат при себе никаких талисманов. Во всяком случае она — точно. Перекрестилась за сценой — и вперёд.

Оказывается, ещё одно важное «хобби» есть у Елены Васильевны. Она, глубоко верующий человек, поёт по воскресеньям на клиросе в Покровском храме с. Павловка. Здесь венчались с Николаем, крестили троих детей. Дочка Александра поёт в церкви с мамой.

— Это тоже моя работа. Встаю в 5 утра, чтобы в Павловку не опоздать к 6.30 на службу. С Божьей помощью везде успеваю.

— Наши участники приходят сюда за душевным настроем. Людям надо отвлекаться: дома ведь всегда какие-то проблемы, здесь же попоют — и на душе становится радостно, а благодарные зрители, уходя с концертов, всегда нам говорят спасибо, спрашивают, когда следующий, — подытоживает наш разговор Алла Свинцова. — Мы ж стараемся зажечь улыбки в душах наших земляков даже в такое непростое время. Может, кто-то скажет: война. Так бойцы с песней шли и идут в бой. Она всегда поднимала боевой дух.