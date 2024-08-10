Вот такие аншлаги появились на домах жителей деревни Русаново в 2008 году. До этого их улица не имела названия.

Жители деревни Русаново — о себе и бывшем соседе-пчеловоде, благодаря которому их улица получила «вкусное» название

До 2008 года в небольших населенных пунктах улицы не имели названий. На почтовых отправлениях указывали деревню, фамилию и имя адресата. И все доходило по назначению. Теперь даже в самых маленьких деревушках на фасадах домов вывешены адресные аншлаги с названием улицы и номером дома. Правда, наименования не отличаются особой оригинальностью. Пожалуй, в любом селе можно встретить свою Зеленую, Центральную или Молодежную.

Но есть на карте района населенный пункт с одной-единственной улицей, носящей очень красивое, даже поэтичное название — Медовая. Второй такой в районе нет.

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Историческая справка

Бывшее поместье Русановых

Деревня Русаново Тихвинской сельской администрации располагается на левом берегу реки Плавица. Через нее проходит автомобильная дорога Тихвинка-Демшинка. Ближайшие населенные пункты — деревни Малая Плавица, Аничково, Алексеевка.

Деревушка никогда не была густонаселенной. Это подтверждают исторические документы, которые легко можно найти в Интернете.

Название — от фамилии владельцев деревни Русановых. Она возникла как сельцо Афанасьевское не позднее 1784 года. Согласно «Планам дач генерального и специального межевания» (1746-1917 гг.) в 1784-1841 годах Русановка — сельцо, частное владение поручика Николая Васильева сына Русанова.

В 1862 году во владельческом сельце Афанасьевское (Русаново) Усманского уезда Тамбовской губернии было 8 дворов с 92 жителями (43 мужского пола и 49 — женского).

В конце XX века здесь располагался хутор Николая Николаевича Русанова (сведения из журнала Усманского уездного земского собрания за 1866 г.).

В 1911 году в деревне насчитывалось 12 дворов с 68 жителями.

В 1914 году — 46 жителей.

В 2023-м — 26.

Почему Медовая?

— Когда в начале двухтысячных годов деревенским улицам стали давать названия, — говорит глава Тихвинской сельской администрации Александр Кондратов, — ломать голову над единственной русановской улочкой не пришлось. На ней жил пасечник, чей мед был известен далеко за пределами Добринского района. Так родилась идея названия улицы — Медовая.

Того пчеловода звали Алексей Веденеев. Нынешние жители Русаново его хорошо помнят и отзываются о бывшем односельчанине с уважением, как о большом труженике, любившем и умевшем работать на земле.

Улица Медовая.

Рай для поэтических натур

Сегодня в Русаново некоторая запущенность, присущая постепенно пустеющим деревням, сочетается с благами цивилизации. Не все дома здесь жилые. Один, по словам соседей, вообще, лет двадцать уже продается, но так и не обрел нового хозяина. Другие, наоборот, выглядят ухоженными и вполне современными.

Между некоторыми домами есть большие прогалы. Чтобы добраться до другого конца деревни, придется пройти несколько десятков метров по дороге под сводом разросшихся по обеим сторонам деревьев, никого не встретив на своем пути. Настоящий рай для тех, кто хочет отдохнуть от людской суеты или уединиться на лоне природы. Местные говорят, в прошлом году их одолевали лисы, которые вольготно себя чувствуют в густых зарослях. В нынешнем рыжехвостые людям пока особо не досаждали.

Вот так сегодня выглядят отдельные участки улицы Медовой, где нет жилых домов. Но мусор в Русаново убирают четко по графику.

При этом в Русаново есть все современные удобства: газ, водопровод, установлены контейнеры для сбора ТБО, которые регулярно, раз в неделю, опорожняются от мусора. Дорога не асфальтированная, но с твердым покрытием. Порадовало, что в деревне есть постоянные читатели районной газеты (семьи Карасевых и Артаковых), которую им вовремя доставляет почтальон Татьяна Сидорина.

«Здесь лучше, чем в городе»

На самом въезде в деревню мы повстречались с Алексеем Михайловичем Востриковым. Он живет здесь с супругой Людмилой Ивановной с 1994 года, то есть ровно тридцать лет. Мужчина сидел на раскладном стульчике в тени деревьев, присматривая за небольшим домашним стадом козочек нубийской породы.

— Это наши кормилицы, — говорит собеседник. — Привожу их попастись на лугу два раза в день. Слежу, чтобы не зашли в соседские дворы, не набезобразничали там.

Алексей Михайлович Востриков каждое утро выводит на пастбище перед домом своих козочек.

Пока животные мирно щипали травку, мы разговорились с хозяином, который когда-то по воле судьбы оказался в этой маленькой деревушке и всей душой прикипел к ней.

Алексей Михайлович родился неподалеку — в д. Петровке Тихвинского сельсовета. После школы отучился в Задонском техникуме на техника-механика. Три года отслужил в морфлоте, а, демобилизовавшись, вернулся в родные места. В их семье из шестерых детей только он и младший брат Федор решили остаться в деревне.

Молодого специалиста в колхозе имени Калинина встретили с распростертыми объятиями. Руководство назначило его бригадиром тракторной бригады.

Алексей Востриков был одним из первопроходцев по внедрению нового тогда метода выращивания сахарной свеклы без затрат ручного труда. Для этого без сожаления сменил работу: ушел из бригадиров в механизаторы. В зарплате выиграл, считай, в четыре раза. Если бригадир, работавший на окладе, получал в конце 70-х годов 110 рублей в месяц, то механизатор, чей заработок зависел от выработки, — 400. Плюс натуроплата — 12-15 мешков сахара после уборки урожая.

Позже Алексей Михайлович с семьей переберется в соседний Грязинский район, где тоже будет трудиться механизатором на возделывании свеклы без затрат ручного труда. За хорошую работу ему вручат орден «Знак Почета» и предоставят возможность вне очереди купить легковой автомобиль.

А потом судьба забросит нашего героя в Казахстан. Там он переживет развод с первой супругой и встретит другую женщину, которая поддержит его в самые трудные моменты жизни. Когда в 90-х в Казахстане начались гонения на некоренное население, люди спешно продавали за бесценок жилье и уезжали в Россию. Алексей Михайлович с супругой Людмилой Ивановной на вырученные от продажи дома деньги купил грузовую машину ГАЗ-52, погрузил в нее домашний скарб и отправился на свою родину. Проехал на газончике 4000 километров!

Из города в деревню

Обосноваться супруги решили в деревне Русаново. Взяли ссуду на покупку жилья. Его тогда мало продавалось, так что особо выбирать не приходилось. Их нынешний дом был в неплохом состоянии, его и купили.

— Когда сюда переехали, грязь была по колено, — делится своими первыми впечатлениями от деревни Людмила Ивановна. — Я ведь всю жизнь в городе жила. По специальности (технолог швейного производства) здесь устроиться не смогла. Вот и стала заниматься домашним хозяйством. А это работа без праздников и выходных: в 5 утра встаешь и в 12 ночи ложишься.

Супруги завели корову, потом вторую. Людмила Ивановна даже отучилась на водительские права, чтобы возить молоко на рынок. Так и становились на ноги, отделывали дом. А потом вдруг домашнее молоко перестало пользоваться спросом, люди перешли на пакетированное из магазина. И хозяева перевели коров. Их заменили козы. Это и мясо, и вкуснейшие молочные продукты (молоко, сметана, творог, сыр).

На огороде в 50 соток сеют люцерну на корм скоту и сажают овощи для себя. Так что в автолавке, которая в отсутствие стационарного магазина приезжает в Русаново дважды в неделю, покупают в основном хлеб. Остальное все свое.

— Много лет назад с нами по соседству жила старенькая бабушка, — продолжает Людмила Ивановна. — По ее словам, на месте нашего дома когда-то и стояла усадьба Русановых.

Место, действительно, замечательное. Через дорогу, напротив дома, спуск к реке. Там же, в низине, родник с вкусной холодной водой.

В деревне Русаново есть особенный родник – освященный. За ним ухаживает Алексей Востриков: окашивает, расчищает от веток и опавшей листвы. Чтобы добраться до него, нужно спуститься вниз к реке по крутой тропинке. Набрать вкусной студеной воды к роднику приезжают люди из других сел района.

За родником присматривают Алексей Михайлович и Людмила Ивановна.

— Он у нас освященный, — добавляет собеседница. — Я часто бывала в святых местах, откуда привозила по горсточке земли: Сарово, Киево-Печерская лавра, Задонский монастырь… Батюшка посоветовал опустить эту землицу в родник. Я так и сделала. Люди знают об этом источнике, приезжают сюда за водой.

К сожалению, сама река Плавица, некогда чистая и глубоководная, сейчас наполовину заросла камышом. По берегам хозяйничают бобры: роют глубокие ямы и подтачивают деревья. Но рыба здесь по-прежнему водится, подтверждает Алексей Михайлович, который время от времени любит посидеть с удочкой на берегу.

Когда-то чистая и полноводная река Плавица сегодня сильно заросла камышом.

Над деревом «поработали» бобры, которые в изобилии водятся по берегам реки Плавица.

Жил по соседству пасечник

Алексей Михайлович и его супруга хорошо помнят жившую неподалеку от них семью милиционера в отставке Алексея Веденеева.

— Они с женой тоже занимались хозяйством. Корову держали, овец. Луг у нас, сами видите, какой большой. А еще у него была большая пасека. За медом к нему отовсюду приезжали. Для ульев вагончик здесь стоял, где они зимовали. Летом в поле вывозил на подсолнух и гречиху. Мы тоже у них брали баночку меда — вкуснейший! Они с женой большими трудягами были. А потом приболели, все распродали и уехали в Воронеж.

Старожилы

Супруги Карасевы — старейшие жители Русаново. Обоим идет 83-й год. Живут в доме, который когда-то построили на месте родительского. Клавдия Андреевна до сих пор жалеет, что разобрали старый дом из красного кирпича. Говорит, отделали бы его и жили. Тот еще добротный был. Но поддались начавшейся моде на новостройки.

— Все строились и мы за ними, — вздыхает хозяйка.

Юрий Васильевич и Клавдия Андреевна Карасевы на сегодняшний день — старейшие жители д. Русаново.

Юрий Васильевич и Клавдия Андреевна Карасевы ровесники. Оба родились в далеком и трудном 1942 году. Она — в Русаново, он — в соседней Алексеевке.

— Отец Андрей Петрович и старший брат Николай не вернулись с войны, — рассказывает хозяйка. — Мать всю жизнь на свекле работала. Нас было четверо: два брата и две сестры. Старшего убило…

Клавдия окончила всего 5 классов и пошла работать. Вышла замуж. Недолго пожила у свекрови — не заладились у той отношения с невесткой. Вернулась к матери, а вскоре за ней пришел и Юрий. Жил с тещей до самой ее смерти.

Оглядываясь на прожитое, Карасевы в основном вспоминают тяжелый труд в колхозе. Юрий Васильевич работал, куда посылали, был скотником и пастухом. Клавдия Андреевна — дояркой. Дома тоже немалое хозяйство держали: двух коров, быков, овец, гусей, кур… И на все хватало сил.

Сейчас во дворе Карасевых осталось лишь несколько курочек. Совсем без хозяйства в деревне жить не принято, сколько бы лет тебе ни было. Ну и, конечно, не бросают огород.

— Все, что нужно, для себя сажаем, — рассказывает Клавдия Андреевна. — В этом году помидоры хорошие уродились, а вот картошка мелковата…

Обращаю внимание на деревянного, потемневшего от времени «человечка» перед окнами их дома.

— А это зять увлекался, — поясняют хозяева. — Когда дочка жива была, они с ней приезжали из Липецка и палисадником занимались. Она цветы сажала…

Ранний уход из жизни единственной дочери Татьяны оставил в сердцах родителей незаживающую рану. Прошло уже 13 лет, но они никак не могу смириться с потерей. У них есть внучка Вика, которая живет в Липецке и время от времени навещает дедушку с бабушкой. Бывает и зять.

Сами старики уже давно не покидают свою деревню. Говорят — незачем. Автолавка с продуктами останавливается прямо напротив их дома. Когда нужны лекарства, знакомым закажут — привезут. Приятно было услышать, что отдушиной в их нынешней жизни стала наша районная газета. Пенсионеры выписывают ее на протяжении многих лет. Когда почтальонка приносит свежий номер «Добринских вестей», Юрий Васильевич отставляет часа на полтора все свои дела и разворачивает газету.

— Мне все в ней нравится, — говорит собеседник. — И про стариков люблю читать, и про молодежь. Интересно узнавать, как люди в других селах живут. Передайте всему коллективу большое спасибо за нашу газету!

Супруги Карасевы тоже хорошо помнят семью Веденеевых, благодаря которым их улица получила «вкусное» название.

— Мы с ними даже дружили, — добавляет Клавдия Андреевна. — Они нас всегда своим медом угощали. Хорошие люди.

Супруги, много повидавшие на своем веку, убеждены, что с соседями нужно жить дружно.

— Напротив нас, видите, домик стоит? — говорит хозяйка. — В него на лето дачники из города приезжают. Иной раз нас к себе в гости зовут. Всегда приятно с хорошими людьми поговорить. От грустных мыслей отвлекаешься. Ну а если совсем скучно станет, беру палочку и иду на речку. Постою там одна, воздухом подышу…

— Совсем скоро большой праздник — Медовый Спас. Как отмечать будете? — интересуюсь на прощание у гостеприимных хозяев с улицы Медовой.

— У нас с прошлого года баночка меда осталась. Подогрею, чтоб растопился, блинков напеку. К Тане нашей на кладбище сходим. Обязательно отметим — такой великий праздник…