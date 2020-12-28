Необычная праздничная инсталляция появилась на площади Петра Великого в Липецке. Вокруг главной городской ёлки установили 20 металлических опор, к которым от верхушки дерева спускаются порядка 130 нитей гирлянд тёплого белого света, их общая протяжённость – около двух километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– На монтаж иллюминации ушло около недели, каждая нить закреплялась вручную вверху и внизу конструкции. Мы устанавливали уже подключённые гирлянды, что позволяло видеть и регулировать изгиб и натяжение каждой нити, – поясняют в подрядной организации.

Стоит отметить, что монтаж праздничного шатра стал возможен благодаря неравнодушным предпринимателям. Также за счёт инвесторов в Липецке установили новогодние ёлки на Соборной площади и в парке Победы. Таким образом, число праздничных деревьев в областном центре увеличилось до 29, ели есть в разных районах Липецка. Кроме того, общественные пространства украшают различные световые композиции. Их обслуживают специалисты «Липецкгорсвет».

– К сожалению, нам периодически приходится восстанавливать композиции, повреждённые неизвестными. Поэтому мы ещё раз просим всех жителей и гостей города относиться бережно к праздничным украшениям, – отмечают сотрудники учреждения.