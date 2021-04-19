Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой области обращает внимание многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолетних детей), что им установлены льготы по имущественным налогам физических лиц.

По налогу на имущество физических лиц налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров в отношении квартиры, части квартиры, комнаты, и 7 кв. метров в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

По земельному налогу предусмотрено уменьшение налоговой базы в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров его площади.

По транспортному налогу на один автомобиль одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) в многодетной семье.

Налоговые вычеты по земельному налогу введены с налогового периода 2018 года, и будут предоставлены как наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов, так и без подачи заявления в налоговый орган на основании имеющихся у налоговых органов сведений.

Получить налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц, предусмотренный федеральным законом, многодетные семьи смогут при исчислении налога за 2020 год (по сроку уплаты не позднее 01.12.2021).

Ознакомиться с данными льготами можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».