1 июня открывается купальный сезон. В нашем районе определены 7 мест массового отдыха населения у водных объектов.

Это Чуевский пруд в Добринке, в с. Новочеркутино (река Плавица), в с. Пушкино (река Плавица), в с. Демшинка (река Плавица), в д. Ольговка Богородицкого сельского поселения (река Плавица), в Нижней Матренке (река Байгора), в д. Ярлуково Березнеговатского сельсовета (пруд Новый Орошаемый).

По словам начальника отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского района Сергея Долматова, все эти места отдыха у воды обследованы водолазами, там взяты пробы воды.