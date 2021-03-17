Очередные встречи селян с представителями власти прошли в Новочеркутинском, Петровском, Березнеговатском и Мазейском сельских поселениях.

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ — ЗАЛОГ ПЕРЕМЕН

Глава сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Елена Зюзина, недавно избранная на этот пост, свою трудовую деятельность начала…с объезда и осмотра 5 сельских кладбищ. На тот момент все они были в неудовлетворительном состоянии так же, как и территория поселения. Были оперативно заключены договоры с ООО «Чистый город» о вывозе мусора с территории кладбищ.

Затем занялись вырубкой дикорастущих кустарников и деревьев, совмещая эту работу с уничтожением сорной растительности. Сельсовет обратился в ООО «Добрыня» за бензином для триммеров. Двести литров топлива, четыре пары рабочих рук — через месяц на улицах воцарилась чистота. По просьбам жителей были приобретены и установлены дополнительные контейнеры для ТКО. К уже имеющимся и работающим приборам уличного освещения добавились 38 энергосберегающих светодиодных светильников, были приобретены и заменены вышедшие из строя лампочки в количестве 69 штук. В котельной ДК поселка Ильича заменили насос и подготовили оборудование к отопительному сезону. Также приобрели дорожные знаки, которые будут установлены в ближайшее время.

Жительница Павловки Н.Н. Кузовкина выразила благодарность Е.Е. Зюзиной за проделанную работу по благоустройству села и освещению улицы Кочетовской. И обозначила ряд насущных проблем и наказов, а именно: устранить порыв водопровода, опилить деревья и отсыпать мелким щебнем 630 м по ул. Школьной, снести здание бывшей школы, так как оно является аварийным, расширить кладбище, обработать от клещей стадион и детскую площадку.

А.И. Морозова из Новочеркутино волновали вопросы опасной для пешеходов парковки автомобилей напротив административного здания ООО «Восход». Люди также просили заменить опоры уличного освещения на одной из улиц, засыпать яму на территории заброшенного недостроенного здания в Новочеркутино, оградить детскую площадку в с. Павловка, заменить школьный автобус, который часто ломается, установить туалетную кабину у зданий ДК в Новочеркутино и поселке имени Ильича.

Озвучила планы на 2021 год и Елена Зюзина. Сельсовет рассчитывает отсыпать дорогу до кладбища в п. Ильича, сделать твердое покрытие на школьном маршруте в д. Кочегуровка, уложить асфальт на ул. Школьной в с. Павловка и ул. Заозерной в с. Александровка, заняться ремонтом памятников погибшим воинам, въездной стелы в Новочеркутино, обеспечить песком кладбища, детские игровые площадки и места массового отдыха (пляжи). Помимо этого, будет готовиться необходимая документация по ремонту ДК с. Павловка, установят лавочки в автобусном павильоне п. Ильича, отремонтируют порог медпункта и цоколь здания ДК в Новочеркутино, приобретут тренажёры для ДК в Александровке.

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО

В своем отчете глава сельского поселения Петровский сельсовет Николай Лычкин предоставил информацию об итогах работы за 2020 год. Проинформировал о противопожарных мерах среди населения, рассказал про необходимость вакцинирования от коронавируса.

Не забыл упомянуть про перспективы развития поселения. Так, на 2021 год в Петровском запланировано дальнейшее благоустройство территории поселения: провести ямочный ремонт в деревне Николаевка по улице Школьной, улицы Новой в Петровском, а также улицы Заречной в Новопетровке. В этом же населенном пункте планируется укладка дорожного полотна по улице Садовой. В ряду приоритетных задач значатся и капитальный ремонт здания Новопетровского СДК, подача документов на реконструкцию парка в поселке и ремонт памятника Герою Советского Союза Олегу Кошевому в поселке Петровский, установка спортивной площадки на территории средней школы.

Среди обращений участников сельского схода можно выделить некоторые. Г.Е. Лычкина заострила внимание на поведении несовершеннолетних детей в вечернее время суток. Местный депутат Н.Н. Наливкин призвал односельчан принимать активное участие в благоустройстве территории сельсовета и через какое-то время провести альтернативный сход граждан, желающих высказать свое мнение относительно отсутствия земельных паев. О.Е. Полякова говорила о плохом состоянии дорожного полотна на улицах Северной и Гагарина в деревне Николаевке, а также сельском клубе, нуждающемся в ремонте.

Вопросы водоснабжения, уличного освещения, отлов бродячих собак, асфальтирование сельских улиц: каждый голос был услышан.

ЗАЛ БЫЛ ПОЛНЫМ ДО ОТКАЗА

Общественный интерес к сельскому сходу в Березнеговатке объясняет отсутствие свободных мест в зрительном зале недавно построенного Дома культуры. Всех желающих поговорить о насущном разместили. Никто в обиде не остался.

В своем докладе глава поселения Татьяна Пчельникова подробно остановилась на позитивных моментах ушедшего года. В этом ряду — отсыпка шлаком улицы Садовой, замена лампочек на энергосберегающие в приборах уличного освещения, строительство нового памятника погибшим воинам в Березнеговатке, ремонт обелиска в Лебедянке, приобретение и установка 25 энергосберегающих светильников в Георгиевке, Матвеевке и Белоносовке. По программе «Модернизация уличного освещения» в 2020 году в темное время суток стало светлее на улицах Садовой, Корнева, Центральной, Луговой, Ленинской, где дополнительно появились 79 современных светильников. За счет спонсорской помощи КХ «Чара» были приобретены оконные блоки в ЦОВП с. Лебедянка. В этом же селе заменили силовой трансформатор, обеспечивающий электропитанием жителей улиц Заречной, Первомайской, Тихой.

Планы на 2021 год в сельсовете также немалые. Помимо ямочного ремонта дорог местного значения, в поселении думают про отсыпку улицы Заречной в Березнеговатке, о благоустройстве места отдыха на пруду «Новый Орошаемый», обустройстве сельских кладбищ. В планах — бурение скважины и установка водонапорной башни в с. Лебедянка, запуск в эксплуатацию водонапорной башни в Георгиевке, создание 2-х ТОСов (территориального общественного самоуправления), ремонт автодороги Белоносовка-Георгиевка-Березнеговатка от примыкания к автодороге Добринка-Талицкий Чамлык до села Березнеговатка протяженностью 13,6 км, оформление дорог в собственность поселения.

В МАЗЕЙКЕ — «ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ»

В прошлом году в центре села, на пустыре, появился спортивно-оздоровительный комплекс «Островок Здоровья», где разместили 7 спортивных тренажеров, установили детскую игровую площадку, состоящую из 10 элементов, беседку для отдыха родителей и всех тех, кто пришел сюда отдохнуть и приятно провести досуг, а также 12 декоративных скамеек. Вокруг «Островка» появились 83 саженца плодовых и парковых деревьев.

Был капитально отремонтирован памятник погибшим воинам. Установлен на пожертвования сельчан Поклонный крест. Пять сельских улиц отсыпали шлаком, одну, Центральную, заасфальтировали. По программе формирования современной городской среды установили ограждение у памятника погибшим воинам в с. Мазейка.

Эти выкладки из доклада главы сельсовета Николая Тимирева участники схода встретили с одобрением. Наступивший год мазейцы также собираются провести в активной работе. В планах — модернизация системы уличного освещения, оборудование площадок под мусорные евроконтейнеры, оформление заявки на комплексный ремонт здания Дома культуры по программе «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области», постановка на кадастровый учет всех дорог местного значения.