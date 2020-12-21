Время ожидания ответов на волнующие жителей области вопросы сократилось. В то время, как общее количество обращений и сообщений за последние полгода возросло почти на 17%. Таковы первые результаты работы ЦУР Липецкой области в этом году.

Если за первое полугодие из различных источников поступило почти 11900 обращений, то к концу года обработано 24700 сообщений.

Безусловным лидером уходящего года стала тема социальной защиты населения. На долю ведомства в этом году пришлось 6600 вопросов. Состояние дорог на второй строчке рейтинга. Это 3400 обращений от жителей региона.

Тройку лидеров замыкает тема года – коронавирус. Примерно 1100 раз она поднималась в сообщениях пользователей только за первое полугодие.

На четвёртом месте по количеству нареканий от жителей региона тема благоустройства- 2600 сообщений за 2020 год. Проблемы в ЖКХ замыкают топ-5 горячих сфер.

Липчане в этом году оставили в различных соцсетях и на официальных сайтах ведомств более 4300 вопросов, ельчане примерно 3050. Самыми активными из муниципальных районов были Грязинский и Лебедянский.

Напомним, Президент России дал поручение создать ЦУРы во всех регионах страны до 1 декабря 2020 года.

В нашем регионе ЦУР начал работу ещё в августе.

Задача ЦУРа Липецкой области на ближайшее будущее – еще больше ускорить оперативность реагирования компетентных служб на обращения граждан. На основе этих данных власти в дальнейшем будут принимать управленческие решения, с учетом социального вектора.