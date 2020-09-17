Какие выплаты будут перечисляться на карту «МИР»

Большинство социальных выплат, в том числе ряд выплат семьям с детьми, будет перечисляться с 1 октября 2020 года только на карты отечественной платежной системы «Мир».

В связи с этим получателям таких, например, выплат по линии соцзащиты, как ежемесячная выплата родителям третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет и ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, необходимо обратиться в свою кредитную организацию, если данные выплаты поступают в настоящее время на карту другой платёжной системы.

Всем гражданам, которые перешли на карту «Мир», открыв или изменив счёт в банке, необходимо до 1 октября 2020 года предоставить в центры соцзащиты по месту жительства заявление об изменении реквизитов счёта с предоставлением выписки или справки о новых реквизитах счёта из банка.

Если граждане получают пособия или социальные выплаты через «Почту России» или на счёт в банке, за которым не закреплена ни одна банковская карта, дополнительно заводить карту «Мир» не нужно.

Согласно Постановлению Правительства России от 01.12.2018 N 1466 в перечень выплат, которые перечисляются только с использованием национальных платежных инструментов, входят:

– пенсии и иные выплаты по линии Пенсионного фонда России;

– государственные стипендии;

– социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;

– выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; пособие на ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву);

– выплаты, установленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».