Отделение СФР по Липецкой области информирует, что военнослужащим, участвовавшим в СВО в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников положены государственные льготы и выплаты.

Так, период участия в СВО учитывается в стаж в двойном размере. А за один полный календарный год прохождения военной службы в зоне СВО или в период пребывания в добровольческом формировании учитывается 3,6 пенсионных коэффициентов. Для других граждан это — 1,8 коэффициентов к будущей пенсии.

Кроме того, периоды участия в специальной военной операции, в том числе в добровольческих формированиях учитываются в двойном размере при назначении пенсии за длительный стаж. То есть, уйти на пенсию можно раньше пенсионного возраста на 2 года.

«Помимо льгот, эта категория граждан получает ежемесячную денежную выплату в размере 3896 руб., как ветераны боевых действий. Для получения данной меры поддержки заявители могут обратиться с документами, дающими право на выплату в клиентские службы отделения СФР по Липецкой области. Важно отметить, заявителям предоставляется выбор — оформить ежемесячную выплату или получать набор социальных услуг. В него входит: компенсация на лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, и предоставление путевки на лечение.» — отметил управляющий региональным Соцфондом Евгений Павлов.

В случае увечья или травмы добровольцам СВО устанавливается государственная пенсия по инвалидности. Так, военнослужащему-добровольцу выплачивают от 12 до 20 тысяч рублей в зависимости от группы.

Ежемесячная денежная выплата по военной травме составляет 7, 081 руб. Выплаты по инвалидности Отделение СФР по Липецкой области назначает в автоматическом режиме.