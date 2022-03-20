19 марта в Центре управления регионом собрались архитекторы, градостроители, урбанисты, краеведы, историки, специалисты в области экологии, гидрологии, транспорта, а также активные липчане, которым небезразлично будущее города.

В Мастерской городских экспертов они совместно с главой Липецка Евгенией Уваркиной обсудили развитие центральной части города, способы преображения набережных рек Липовка и Воронеж, поговорили о потенциале пространств и о том, как привлечь в них горожан. Как известно, сейчас специалисты разрабатывают мастер-план – документ, раскрывающий потенциал центральной части Липецка. В границах проектирования – пространства вдоль рек Липовки и Воронежа, зелёное ядро: Нижний парк и Зелёный остров, кварталы, примыкающие к этим территориям.

— Сегодня здесь собрались эксперты в различных областях. Каждый из вас знает и понимает, чего не хватает Липецку, как сделать его ещё более привлекательным и какие территории особо нуждаются в преображении. Благодарна вам за уделённое время, надеюсь на плодотворное сотрудничество, — поприветствовала собравшихся Евгения Уваркина.

Участники мастерской познакомились с историей города. Директор областного Краеведческого музея Ирина Сулина сообщила, что Липецк зародился на территории современного Нижнего парка, когда император Петр Первый открыл здесь железоделательные заводы. Позже город стал курортным центром благодаря скважине минеральной воды.

— Некоторые моменты сейчас сохранились только на фотографиях. Например, на месте «взлётки» раньше был пруд, на площади Петра Великого – болотистые места. Липецк уже серьёзно изменился, преобразился. И развивать центральную часть города необходимо, однако при этом важно учитывать её историческую составляющую, — отметила Ирина Сулина.

Партнёр «Проектной группы 8» Надежда Снигирёва подчеркнула, что мастер-план предполагает сохранение исторического квартала областного центра.

Ещё один важный пункт – будущее рек Липовка и Воронеж. Как пояснил президент ассоциации гильдии ландшафтных инженеров Алексей Саянов, их ждёт экоревитализация. Где-то планируем расчистить русла, где-то укрепить береговую линию, например, габионами или биотматами в соответствии с уже сформировавшейся застройкой. Это позволит сформировать единый зеленый каркас города, — отметил Алексей Саянов.

При разработке мастер-плана учитывается и городская мобильность и транспортные связи. По словам аналитика фонда ДОМ.РФ Анастасии Кашицыной, как только на улицах появляются люди, пространства оживают, развивается экономика, появляются новые точки притяжения. В первую очередь нужно обеспечивать доступ к товарам и услугам. Улучшение связей важно для всех жителей города, однако большее значение оно имеет для пешеходов, в том числе маломобильных.

Архитектор фонда ДОМ.РФ Егор Щуров отметил, что в проекте важно учитывать функциональное разнообразие территорий. Это позволит повысить экономическое состояние города и его привлекательность для жителей.

Во время практической части городские эксперты и проектировщики разделились на группы. Каждая работала над своей темой. Среди них: «История и идентичность. Как развивать уникальный образ Липецка?», «Экология. Как человек и природа должны взаимодействовать?», «Связность и доступность городских территорий. Как добираться в центр и перемещаться в нём?», «Функциональная программа. Чем заняться в центре?».

По итогам обсуждений первая команда проработала исторический экскурсионный маршрут и уделила особое внимание развитию исторических мест Липецка. По мнению экспертов, в модернизации и развитии нуждается местный санаторий, Петровский рынок липчане предложили переформатировать в ярмарочную зону, на Зелёном острове – создать условия для выступлений музыкантов. Так удастся сохранить историческую ценность пространств областного центра.

Вторая группа обратила внимание на существующие проблемы рек Липовка и Воронеж. Так, первая – маловодна и сильно загрязнена, на берегах много дикорастущей поросли. Исправление этой ситуации позволит решить вопрос заболачивания и подтопления территорий. Специалисты предложили установить наблюдательные скважины в районе «Динамо», на каждой точке водосброса – смонтировать локальные очистные сооружения.

Третья команда исследовала транспортную доступность центральной части города. Особое внимание они обратили на обустройство пешеходных и велосипедных связей. По мнению специалистов, район Центрального пляжа необходимо соединить с Ниженкой. Кроме того, Липецку не хватает маршрутов из северной части в южную и с запада на восток.

Четвёртая группа искала способы организации точек притяжения в центре города. Липчане обратили внимание, что молодёжь предпочитает проводить время в торговых центрах, существующие точки притяжения не интересны горожанам. По их мнению, Нижний парк должен быть местом спокойных и тихих прогулок, в ГДМ «Октябрь» было бы здорово создать концертный зал, которого в Липецке нет, в историческом квартале – оставить культурную составляющую. В первую очередь нужно решать вопросы с недостроями, заброшенными территориями, промышленными зонами.

Евгения Уваркина и проектировщики оценили предложения рабочих групп и отметили, что они будут учтены при дальнейшей разработке мастер-плана.

Специалисты проектного института ДОМ.РФ подчеркнули значимость запланированной серии мероприятий и обсуждения с местными жителями инициатив.

— Кто, как не вы обратите наше внимание на важные места и здания. Вместе будем создавать комфорт и красоту. Оставляйте пожелания на интерактивной карте, комментируйте записи на ней, высказывайте своё мнение, — отметили эксперты.

— В ходе исследований вы подтвердили, что нужно создавать условия для развития бизнеса, предусматривать возможность проведения фестивалей и форумов различных форматов. Определим постоянно действующие активности, создадим точки притяжения, продумаем детально транспортные и пешеходные связи. Благодарю каждого из вас за ваше мнение, за активность. Уверена, что вместе мы сможем много достичь, — подытожила Евгения Уваркина.