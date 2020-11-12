Какую концепцию выбрали для новогоднего оформления Липецка?

В Липецке подвели итоги конкурса концепций новогоднего оформления города. В нем принимали участие как профессиональные дизайнеры, так и студенты.

Ранее в социальных сетях липчанам предложили проголосовать за один из восьми вариантов. Голосование длилось неделю, за это время конкурсные публикации увидели свыше 38 тысяч человек, проголосовали около 5 тысяч.

Самая серьёзная битва развернулась между сторонниками концепций №4 и №8. Лучший вариант определяли по сумме голосов в обеих соцсетях (Инстаграм и Вконтакте) – с небольшим перевесом победила концепция №4 «Уютного Нового года». В её основу легло противопоставление домашнего тепла и мороза на улице, который рисует причудливые узоры на окнах.

Конкурс предполагает три этапа: приём заявок, голосование и реализация концепции. Уже в начале декабря выбранная концепция должна появиться на билбордах областного центра, а также у предпринимателей, которым она также будет рекомендована.

– В этом году домашний уют актуален, как никогда. Новый год итак принято считать семейным праздником, а в условиях пандемии, как я заметила, сами горожане стремятся проводить как можно больше времени дома с близкими, – поделилась победитель конкурса Анна Жукова.

– Мы благодарны художникам, которые предложили такие интересные варианты оформления нашего города. Понимаем, что сроки были ограничены. Тем не менее, это не помешало каждому из вас проработать свой фирменный стиль. В следующем году мы обещаем учесть организаторские ошибки и объявить конкурс раньше, – отметила глава города Евгения Уваркина.

Участникам вручили благодарственные письма, а также сувениры с липецкой символикой. Многие отметили, что в следующем году начнут «готовить сани летом» – заранее придумают дизайны оформления к 2022-му Новому году.